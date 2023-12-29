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每年除夕，大家最期待就是跨年倒數活動，不少人都喜歡親身前往維港兩旁欣賞璀璨煙花，感受現場的熾熱氣氛，迎接新一年的到來。今年最大型的煙花音樂匯演一如以往在維港上空綻放，以花火的不同形態演繹四季更迭，而且歷時最長達 12 分鐘！大家在港九的海濱長廊、天際100，甚至海港城的海運大廈露天停車場均可邊開 party 邊賞到這場精彩表演。另外，迪士尼樂園今年更首次在奇妙夢想城堡前倒數，粉絲一定心心眼！此外，不少商場也大搞除夕音樂派對，大派雙人機票連住宿、限量福袋及優惠券，聲夢人氣王炎明熹更會現身這個商場。即睇詳情。

除夕倒數2024｜01 維港跨年倒數盛會︰歷時最長！12分鐘煙花音樂匯演

旅發局將於 12 月 31 日晚上舉辦歷年最大規模的跨年倒數盛會，當晚香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘一倒數至午夜，中環至北角一帶隨即開始面積最大且歷時最長達 12 分鐘的除夕煙花音樂匯演，點亮維港天際線。

該大型煙花表演由北京奧運開、閉幕式煙火項目主管及煙火運營總監劉琳親自設計，以「新年新傳奇」為主題，由紅綠色的節慶冬日、春暖花開的春天、活力無限的盛夏、漫天金黃的深秋，最後再遇冬季，用上璀璨花火展現四季更迭；配搭著名音樂製作人趙增熹融合電子音樂、西方古典音樂和中國樂器而全新創作編排的背景奏鳴曲，絕對是一場令人目不暇給的煙花大匯演。

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除夕倒數 | 香港跨年睇煙花倒數！維港上演長達12分鐘！11點後有「許願流星」？

維港跨年倒數盛會將是面積最大的煙花匯演，整個闊度達 1,300 米，橫誇中環至北角一帶。

除了中環海濱、灣仔金紫荊廣場及尖沙咀沿海一帶，不少海濱長廊也是絕佳的匯演觀賞點，包括西九文化區海濱長廊、灣仔 HarbourChill 海濱休閒站、東岸公園主題區，而且以上觀賞點均設置音響系統，讓大家好好欣賞煙花音樂匯演。

維港兩岸設有多個匯演觀賞點，由中環海濱、尖沙咀海傍至西九文化區都可以欣賞除夕煙花。

旅發局「香港跨年倒數」盛會

日期：2023年12月31日

時間：許願流星 — 晚上11:00、11:15、11:30、11:45

煙花音樂匯演 — 午夜12:00至12:12

地點：維多利亞港兩岸

直播平台：免費電視台、Discover Hong Kong YouTube 及 Facebook 頻道

詳情按此

下一頁︰海港城開放露天停車場！天際100倒數派對離地393米賞煙花







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