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終於踏入了2024年，香港樂壇一大盛事《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》已在昨（1日）晚舉行，大家有沒有看啊？相信大家今朝一早上班看新聞，都會看到不少叱咤相關的新聞，今次為大家整合了頒獎典禮得獎名單及5大看點，即睇今年哪一位歌手是大贏家！

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》已在2024年1月1日舉行，這是每年的樂壇盛事，很多歌手都會參加。先看看得獎名單！

叱咤樂壇生力軍女歌手 銅獎：sica

叱咤樂壇生力軍女歌手 銀獎：Nancy Kwai

叱咤樂壇生力軍女歌手 金獎：Marf 邱彥筒

叱咤樂壇生力軍組合 銅獎：N9

叱咤樂壇生力軍組合 銀獎：XiX

叱咤樂壇生力軍組合 金獎：Beanies

叱咤樂壇生力軍男歌手 銅獎：葉振弘

叱咤樂壇生力軍男歌手 銀獎：林智樂

叱咤樂壇生力軍男歌手 金獎：魏浚笙

圖片來源：Marf 邱彥筒 IG

圖片來源：Beanies IG

圖片來源：Jeffrey Ngai 魏浚笙

在叱咤樂壇生力軍方面，女歌手金獎為Marf 邱彥筒；生力軍組合金獎是Beanies；而男歌手金獎是魏浚笙。再看看專業推介叱咤十大又有沒有你的心水！

專業推介叱咤十大：第十位 Little Magic

歌手：炎明熹

作曲：雷深如（J.Arie）

填詞：雷暐樂

編曲：SeaTravel

監製：陳考威

專業推介叱咤十大：第九位 收到收到

歌手：馮允謙

作曲：陳考威／馮允謙

填詞：鍾說

編曲：Derrick Sepnio／蘇道哲

監製：陳考威／馮允謙

專業推介叱咤十大：第八位 世一

歌手：MC 張天賦

作曲：馮允謙／陳考威／JNYBeatz

填詞：黃偉文／Young Hysan

編曲：Derrick Sepnio／Fergus Chow／黃兆銘

監製：陳考威

專業推介叱咤十大：第七位 仍然是那個少年

歌手：陳健安

作曲：陳健安

填詞：Oscar／Jim Yan

編曲：賴映彤

監製：賴映彤／陳健安

專業推介叱咤十大：第六位 濤

歌手：姜濤

作曲：Y Siu／Oscar Tong

填詞：Y Siu／小克

編曲：Oscar Tong

監製：Edward Chan／Y Siu

專業推介叱咤十大：第五位 一把火

歌手：Lolly Talk

作曲：雷深如(J.Arie)

填詞：甄敏延／鍾說

編曲：鄧東成 EAST CITY

監製：蘇道哲／Jan Curious

專業推介叱咤十大：第四位 不如散步

歌手：RubberBand

作曲：RubberBand／雷柏熹／Jason Kui

填詞：Tim Lui／RubberBand

編曲：RubberBand／雷柏熹／Jason Kui

監製：RubberBand／雷柏熹／Jason Kui

專業推介叱咤十大：第三位 伸縮自如的愛

歌手：陳蕾

作曲：陳蕾

填詞：陳蕾

編曲：Mike Orange

監製：Mike Orange

專業推介叱咤十大：第二位 Dum Dum

歌手：Gin Lee

作曲：Boytoy／Oneway／ChaTone

填詞：黃偉文

編曲：Boytoy／Oneway

監製：Derrick Sepnio／Fergus Chow

叱咤樂壇至尊歌曲大獎：隱形遊樂場

歌手：張敬軒

作曲：張敬軒

填詞：黃偉文

編曲：Johnny Yim

監製：張敬軒／Johnny Yim／廖志華

圖片來源：張敬軒IG

2023叱咤樂壇至尊歌曲大獎得獎是《隱形遊樂場》，這首歌由張敬軒主唱及作曲，填詞是黃偉文，編曲為Johnny Yim，監製是張敬軒、Johnny Yim、廖志華。

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