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北上旅遊除了美食便宜、玩樂設施多樣化外，還有很多商場林立方便Shopping！早前深圳市稅務局公布試行「即買即退」離境退稅政策，大家於羅湖萬象城指定商店買滿金額，就可以即場退稅！即睇有多少退稅金額、甚麼商店適用！

買滿¥500即退稅！最多可退多少%？

為方便到訪內地玩樂的旅客購物，深圳市稅務局公布試行境外旅客購物離境退稅「即買即退」便利措施！羅湖萬象城成為第一個試點，共有23間商戶，不少是名牌，說不定退稅後比在香港購買還要抵！

（圖片來源：Envato）

當大家在萬象城指定牌子買滿¥500至¥110,000，取得《境外旅客購物離境退稅申請單》連同發票，並承諾於17天內帶同退稅物品離境，就可以獲得約9%的退稅額，即是買滿¥10,000，就能即場拿回¥900的還稅額，相等於91折！現在馬上看看有甚麼辦理方法！

「即買即退」離境退稅政策條件

1. 申請享有離境退稅「即買即退」優惠措施的退稅商品，須購至指定試辦商店

2.「即買即退」服務的退稅物品金額在¥500元至¥110,000元之間

3. 境外旅客要承諾於購物開單後17天內，並可於香港辦理過境退稅業務的口岸離境

4. 已購物並取得銷售發票及《境外旅客購物離境退稅申請單》

5. 持有可操作預授權擔保的信用卡

退稅辦理方法

1. 一般辦理方式：境外旅客在試辦商店購買可退稅物品後，再符合試辦條件即可「即買即退」，除向試辦商店索取銷售發票及《境外旅客購物離境退稅申請單》外，可在填寫《深圳市離境退稅「即買即退」服務同意書》並提供自己所持信用卡辦理足額預授權擔保後，就可以人民幣現金支付的退稅物品實退增值稅。

2.集中辦理方式：境外旅客在設有離境退稅「即買即退」集中退付點的場所內退稅商店購買退稅物品，並取得銷售發票和《境外旅客購物離境退稅申請單》後，可以到萬象城的集中退付點依規定辦理相關手續一次過退稅，以人民幣領取現金！

完成這些手續後，海關會驗證確認，大家也需要承諾自開立退稅申請單後17天內離境，退稅商品還需要是自用物件，如不符合退稅條件的，有機會需於信用卡扣回先行支付資金，甚至充公或嚴重處分！

（圖片來源：華潤萬象生活）

名牌也可「即買即退」！

羅湖萬象城是不少香港人熱愛購物商場，到場血拼十分容易！今次試行政策率先於萬象城試行：很多名牌，如Louis Vuitton、Balenciaga、Gucci等都可以即場退稅，身為精打細算的消費者們，記得揀好想買的心頭好！分分鐘相等於有折扣優惠！

（圖片來源：深圳市稅務局）







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