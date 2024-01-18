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1月21日就是渣打香港馬拉松的大日子喇！當日將會實施封路，同時亦有特別交通安排，無論是蓄勢待發的跑手們，抑或準備周末外出的人們也要留意，好好計劃出門路線！

渣打馬拉松2024 ︳ 1.20開始封路、比賽正日下午重開！

渣馬的全程及半程比賽由尖沙咀彌敦道出發，再以維多利亞公園為終點，而其他賽事的起點設於港島不同位置，終點亦設於維園。為準備賽事路線，運輸署將於1月20日（星期六）晚上11時30分起實施逐步封路，除了近中環渡輪碼頭耀星街的一段西行行車線外，預計所有主要封閉路段將於星期日約下午2時重開。特別提一提，由於西區海底隧道往港島方向亦會在星期日凌晨時段封閉，因此西九龍區的駕駛人士假如要前往港島，須使用紅磡海底隧道或東區海底隧道，而希望通過東區走廊和東區走廊的中環及灣仔繞道隧道的同樣要選擇其他路線，如干諾道中、告士打道、英皇道及筲箕灣道等，往返東區海底隧道的車輛則須利用西灣河或康山出入口進出隧道。

（圖片來源：渣打銀行）

主要封路路段

1. 介乎梳士巴利道與加士居道一段彌敦道全線（南北行方向）

2. 介乎加士居道與亞皆老街的一段彌敦道北行行車線

3. 介乎彌敦道與塘尾道的亞皆老街西行行車線

4. 西區海底隧道往港島方向（星期日凌晨0時45分起臨時封閉）

5. 介乎維園道及筲箕灣之間的東區走廊，以及連接東區走廊的中環及灣仔繞道隧道來回方向（星期日凌晨1時30分起封閉）

香港馬拉松2024封路詳情及地圖請按此

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