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快要到農曆新年，相信大家都開始辦年貨，約好親戚朋友拜年的時間。每到節日，很多本地商場都會設置不同的打卡位，譲大家多一個好去處。今次會介紹本地多個商場的靚靚打卡位，部分更有新年的Shopping優惠，大家新年一定要去打卡！

新年打卡商場│1. 時代廣場：陳蕾「新春花蕾」4大打卡位

時代廣場在今個新年聯同出爐叱咤樂壇女歌手金獎得主、我最喜愛女歌手兼織物達人陳蕾，在即日起至2024年2月25日推出「新春花蕾」為主題的打卡位，露天廣場打卡位大致有4個，包括：

長達9米的新春花蕾隧道：隧道佈滿陳蕾所設計的絢麗花卉編織圖案，再配搭霓虹燈飾

千姿百態瑰寶花道：圓環花道上垂掛著陳蕾特別設計的新春編織圖案，當中有心心眼金魚、金幣和金元寶

織女世界：展示陳蕾精選的三件得意之作，全部都是陳蕾親手編織、仙氣滿滿的針織作品，而兩旁亦展出了陳蕾為時代廣場設計的新年利是袋，其中5件更將作慈善拍賣，填妥拍賣表格後投入競投箱即可參與競投

步步高「聲」花蕾鼓展區：互動花鼓飾有由陳蕾所設計的針織花蕾圖案

時代廣場的2樓中庭都還有一個打卡位，地面飾上織紋花蕾貼紙及4.5米高巨型桃花樹，大家可以去感受一下新春氣氛。

另外，時代廣場及陳蕾都推出了針織利是封套及利是袋，利是封套每款有立體針織花卉配搭復古的燙金圖案，一套5款共8枚。只要大家即日消費滿 (最多可累積三張於不同商戶之單據）$2,000至$3,999.9 可換領利是封一套；$4,000 或以上可得到利是套裝一套，包括利是封一套及針織利是袋一個。

慈善拍賣競投箱

競投期：即日起至2024年2月25日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰銅鑼灣時代廣場2樓客戶服務部旁

針織利是封套及利是袋

換領日期：即日起至2024年2月9日

換領地點：5樓換領專櫃

換領時間：中午12時至晚上10時

時代廣場 - 新春花蕾

日期：即日起至2024年2月25日

時間：上午10時至晚上10時

地址：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭

詳情按此

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