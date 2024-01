玩樂 What’s On

到了2024年2月,大家有沒有留意最近的新電影、劇集?2月剛好有農曆新年,所以多放幾天的假,如果大家不想外出,可以窩在家中靜靜看劇!如果大家已經看過《潛行》(I Did It My Way)、《金手指》(The Goldfinger),今次看看其他的2月上映電影、劇集!

【2月片單|上映電影推介】1. 飯戲攻心2 - Table For Six 2:男神Jeffrey加入《飯戲攻心2》團隊

第一套要介紹的是《飯戲攻心2》,這是2022年電影《飯戲攻心》的續集。《飯戲攻心2》由鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文、謝君豪、何啟華及魏浚笙主演,續集有男神Jeffrey的加入超級人氣偶像!劇情講述這一家人連搞三場世紀婚宴,但婚宴發展成親友們的鬥獸場、追星大會及賺錢大計。上年不少人都大讚《飯戲攻心》,不知道今年的《飯戲攻心2》會不會再次成為香港市民的熱話?

即睇預告片︰

上映日期:2024年2月9日

【2月片單|上映電影推介】2. 年會不能停! - Johnny Keep Walking!:鉗工陰差陽錯下變成返Office工

內地電影《年會不能停!》由大鵬、白客、莊達菲、王迅及孫藝洲主演,劇情講述鉗工胡建林在陰差陽錯下被調入總部,而人事經理馬傑為保飯碗被迫為其隱瞞。胡建林從工廠工作變成了返Office,因為格格不入令到笑料百出,而大家都可以見到職場眾生相。但到底這件陰差陽錯的「錯掉」事件背後又有沒有驚天秘密呢?

即睇預告片︰

上映日期:2024年2月1日

【2月片單|上映電影推介】3.蜘蛛夫人 - Madame Web:女性超級英雄電影!發生意外得到超能力

《蜘蛛夫人》改編自Marvel漫畫的《Madame Web蜘蛛夫人》,是「蜘蛛俠電影宇宙」的女性超級英雄電影,劇情講述女主角在某次救護行動發生意外,之後發現自己可以看到即將發生的致命危機,這種超能力令到她遇上了三位陌生女孩。而女主角的要面對自己的過去,並搞清楚和擁有強大力量女孩們之間的關係,一起聯手對抗惡勢力!

即睇預告片︰





上映日期:2024年2月14日

