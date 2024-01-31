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英國生活旅遊雜誌《Time Out》近日公布全球最佳城市2024！綜合當地人告訴編輯們他們對在地生活的感受，以及100多名遊歷世界的編輯意見，並且調查受訪者最想居住的城市，得出這項調查的結果，更推薦各個城市值得一遊的景點。今次香港成功躋身50強，成為其中一個亞洲入選城市！即睇上榜地方有甚麼過人之處！

僅一亞洲城市入圍十強？

2023年全球復常，大家坐飛機旅行的時間多了，遊歷自然增加！有時到訪過一些旅行熱點後，可能覺得被人過分吹捧失望而回。不過當地人的意見最誠實，假如有些景點在當地生活多年的人都推介的話，應該值得拜訪一下！

《Time Out》全球最佳城市2024結果得出紐約為本年度之冠，有15%受訪者想立即搬到紐約居住！紐約是一個匯聚夜生活與藝術的地方，很多餐廳、酒吧每天24小時營業，簡直是個「不夜城」！同時城中有惠特尼美國藝術博物館、美國自然歷史博物館及現代藝術博物館，還有百老匯演出。

（圖片來源：Envato）

而第二位的城市是位於南非的開普敦，高達100%的當地人民讚美這座城市很美麗。開普敦四周環繞著令人心曠神怡的海灘，色彩繽紛的小屋一整排排列在街道上，令人一踏足這地就立刻放下煩憂！第三位—柏林相對較城市化，當地人們可以自由表達自己，《Time Out》形容無論你是想去酒吧，抑或舞池，甚至到抗議場地，都一定能找到志同道合的人。不過講到底，還是柏林的夜生活最吸引，有82%的人指這些場所令人印象深刻。

（圖片來源：晴報）

一直數到第7位都未有亞洲城市的影蹤，直至第8位終於看到來自日本的東京！東京的效率、整潔程度及交通工具的準時程度不用再多說，但這個城市永遠有新事物待當地人及遊客發掘，例如米芝蓮星級餐廳Le Pristine、秘魯2023年世界最佳餐廳Central的姊妹餐廳MAZ已進駐當地，還有滿滿的藝術氣息，誇張得連公廁也是由建築師特地設計計！東京的細膩令94%當地人表示這座城市讓他們感到快樂，每年這麼多旅客到訪也非浪得虛名！

（圖片來源：Envato）

全球最佳城市2024 Top10

1. 紐約

2. 開普敦

3. 柏林

4. 倫敦

5. 馬德里

6. 墨西哥城

7. 利物浦

8. 東京

9. 羅馬

10. 波爾圖

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