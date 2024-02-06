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快到農曆新年，可能有些人會想北上過年或者趁假日回鄉探親，你們會在農曆新年時北上嗎？所以今次為大家整合了幾種最常用的北上交通工具，到底在農曆新年又會不會正常運作呢？即睇！

農曆新年深圳口岸過關

先看看深圳口岸過關的安排，行政長官李家超早前曾宣布特區政府與深圳當局達成共識，農曆新年期間會有特別通關安排。安排如下：

深圳灣口岸：農曆年三十至年初四(2月9日至13日)24小時運作

羅湖口岸：年三十、年初二(2月9日和11日)延長運作至凌晨2時

知道了深圳口岸農曆新年期間過關安排後，可能大家都會想，我們應該坐甚麼交通公具呢？

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