加入最愛專欄 收藏文章

就算你平時不打麻雀，在農曆新年都有機會和親戚朋友打返2圈！太久沒有打牌，真的會生疏，打牌到底要順時針還是逆時針？如何計番，到底對對糊幾多番？好！今次就為大家整合了一個打麻雀的FAQ，希望可以幫到大家今年打牌「贏到開巷」！新年快樂！

延伸閱讀：

麻雀速成入門班！麻雀的基本認識及基本玩法！

太久沒有打牌，生疏了，大家曾經遇過甚麼問題呢？打牌到底要順時針還是逆時針？到底對對糊幾多番等等？十三么又是甚麼？打麻雀又有沒有禁忌及術語？今次一次過為大家解答打牌6大FAQ！

打麻雀打牌懶人包│1. 打牌方向點計？

可能大家對打牌都有所認識，但太久沒打，最常忘記的一定要打牌的方向！記住，以丟骰子的朋友是東風位，逆時針方向為東、南、西、北，即是打牌的話一定要逆時針方向，左邊是上家，右邊是下家。但記住摸枱面上的牌都有方向，是順時針摸牌！所以是上家摸好牌、打好牌後，才輪到自己。

打麻雀打牌懶人包│2. 雞糊可唔可以食糊？

食糊需要有14隻牌，一般以「順子」、「刻字」、「眼」組成。最基本的玩法是14隻牌中有，有4組順子或刻子，再加上一對眼就可食糊。但大多數人都會說「三番起糊」，即是你的牌要夠三番，否則就會當你食詐糊。很多初學者可能都會想食雞糊，如果你未夠三番就食雞糊，都是不行的！

下一頁：如何計番？十三么是甚麼？





