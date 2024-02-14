2024-02-14Text: Kennis Wong
情人節好去處2024 | Chubby Hearts一連11天登陸香港！直徑12米超巨型紅心打卡超Sweet！情人節至元宵節現身中環鬧市！仲有即日隨機快閃地點？
今日是情人節，大家book好枱，準備放工大食一餐慶祝未？吃飯前還有時間閒逛，又或者吃過大餐後時間尚早的話，不如與伴侶尋找「Chubby Hearts Hong Kong」蹤影打卡留念！情人節至元宵節每日遊走香港不同地方，就算今日未能捕捉到，還有時間再打卡！
今日起一連11天巨型飄浮紅心現身中環！仲有每日快閃地點！
農曆新年氣氛未過，緊接著就有情人節及元宵節，真是滿滿的慶祝氣氛！由著名設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展及呈獻的「Chubby Hearts Hong Kong」今日至2月24日（元宵節）於香港展出，每日固定於下午1時至晚上9時在中環皇后像廣場花園懸掛直徑12米巨型飄浮紅心，另外還有每日快閃地點，當日早上7時才會在香港設計中心網站公佈，在附近居住或上班的話可以約定伴侶Sweet住打卡！
（圖片來源：Brand Hong Kong Facebook）
至於今日情人節正日，Chubby Hearts巨型飄浮紅心除了會在中環出現外，今日的快閃紅心已於上午10時至下午4時懸掛在旺角花墟、上午10時至下午6時於大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍灣海濱長廊飄浮著，相信未來10天無論港九新界，抑或鬧市、草地都會有它的蹤影！如果今日錯過了未能打卡，大家可以找一天有空，於早上Check快閃地點，一同湊熱鬧，感受現場滿瀉的甜蜜愛意！
（圖片來源：Brand Hong Kong Facebook）
（圖片來源：Brand Hong Kong Facebook）
（圖片來源：Brand Hong Kong Facebook）
Chubby Hearts Hong Kong
活動日期：即日起至2月24日
固定地點及時間：中環皇后像廣場花園下午1時至9時
每日快閃地點公佈網站請按此
活動快閃地點名單