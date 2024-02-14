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今日是情人節，大家book好枱，準備放工大食一餐慶祝未？吃飯前還有時間閒逛，又或者吃過大餐後時間尚早的話，不如與伴侶尋找「Chubby Hearts Hong Kong」蹤影打卡留念！情人節至元宵節每日遊走香港不同地方，就算今日未能捕捉到，還有時間再打卡！

今日起一連11天巨型飄浮紅心現身中環！仲有每日快閃地點！

農曆新年氣氛未過，緊接著就有情人節及元宵節，真是滿滿的慶祝氣氛！由著名設計師Anya Hindmarch構思、香港設計中心策展及呈獻的「Chubby Hearts Hong Kong」今日至2月24日（元宵節）於香港展出，每日固定於下午1時至晚上9時在中環皇后像廣場花園懸掛直徑12米巨型飄浮紅心，另外還有每日快閃地點，當日早上7時才會在香港設計中心網站公佈，在附近居住或上班的話可以約定伴侶Sweet住打卡！

（圖片來源：Brand Hong Kong Facebook）

至於今日情人節正日，Chubby Hearts巨型飄浮紅心除了會在中環出現外，今日的快閃紅心已於上午10時至下午4時懸掛在旺角花墟、上午10時至下午6時於大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍灣海濱長廊飄浮著，相信未來10天無論港九新界，抑或鬧市、草地都會有它的蹤影！如果今日錯過了未能打卡，大家可以找一天有空，於早上Check快閃地點，一同湊熱鬧，感受現場滿瀉的甜蜜愛意！

（圖片來源：Brand Hong Kong Facebook）

（圖片來源：Brand Hong Kong Facebook）

（圖片來源：Brand Hong Kong Facebook）

Chubby Hearts Hong Kong

活動日期：即日起至2月24日

固定地點及時間：中環皇后像廣場花園下午1時至9時

每日快閃地點公佈網站請按此



活動快閃地點名單

1. 卑路乍灣海濱長廊

2. 中環街市

3. 中西區海濱長廊【中環段】

4. 前九廣鐵路鐘樓【尖沙咀鐘樓】

5. 東岸公園主題區

6. 旺角花墟

7. 香港海事博物館

8. 和昌大押

9. 桂林街

10. 林村許願廣場

11. 昂坪市集

12. 山頂廣場

13. 山頂道花園【山頂】

14. 元創方

15. 大澳

16. 廟街