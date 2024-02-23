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大家北上除了飲飲食食，四處打卡外，還會做甚麼呢？近年，很多人都會去內地睇戲，便宜得來，更可以看到部分只在內地播放的電影。今次跟大家說說深圳電影院，有些位置超闊落，有些戲院更設有床廳，即是躺著都可以看戲！即睇！

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深圳戲院│1. 壹方天地CINESKY新天影院：IMAX影廳+科技感裝修超易打卡

第一個要介紹的是位於壹方天地的CINESKY新天影院，因為這間影院在壹方天地中，大家可以趁住朋友、另一半行街購物時，看一套電影，不用在店外呆等哦！位於壹方天地C區L4的CINESKY新天影院超好打卡，因為裝修以白色、黑色為主，超有未來科技感，很多人會拍一拍照才離開。另外，CINESKY新天影院設有IMAX影廳，座位相當闊落，適合愛看電影的你！

圖片來源：小紅書@wuli珠珠

圖片來源：小紅書@wuli珠珠

地址：壹方天地C區（壹方城）L4

深圳戲院│2. 金逸影城：懶人必試躺著看電影

第二間要介紹的是懶人必試的金逸影城，為何會說懶人必試呢？因為金逸影城設有床廳，對，即是大家可以躺著看電影，對於懶人來說一定是十分好的電影院！不過，有小紅書網民建議，不要坐第一行，因為會看不清！

圖片來源：小紅書@Luzzi小鹿

地址：深圳市寶安區寶安大道與海城路交會處寶安大仟里金逸影城

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