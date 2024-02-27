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快要到3月了，2024年過得真的很快，大家今年看過甚麼好劇或好電影嗎？2月有相當多的電影，好像是《臨時劫案》、《盜月者》、《飯戲攻心2》等，今次看看其他的3月上映電影、劇集！

【3月片單｜上映電影推介】1. 怒潮 - Wolf Hiding：張家輝、阮經天主演！港台影帝合作動作電影

中國動作電影《怒潮》由張家輝、阮經天、王大陸、秦沛、馬浴柯、陳國坤主演，在內地有2.3億人民幣票房，而港台影帝合作，當中更有張家被阮經天打的畫面！《怒潮》故事講述多年來，洪泰集團暗中從事犯罪活動，洪泰集團被神秘殺手陳安的突然出現攪動得惶恐不安。身處警察陣營的麥朗汶及和黑幫陣營的洪泰手下馬文康為此都展開調查，到底誰是幕後的操控者？

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上映日期：已上映

【3月片單｜上映電影推介】2. 沙丘瀚戰：第二章 - Dune: Part Two：「甜茶」主演美國史詩科幻片好評如潮

最近的超級熱話，應該就是「甜茶」的美國史詩科幻片《沙丘瀚戰：第二章》吧！由「甜茶」Timothée Chalamet、Zendaya主演的《沙丘瀚戰：第二章》好評如潮，改編自法蘭克·赫伯特創作的1965年小說《沙丘》，是2021年電影《沙丘》的續集。故事講述保羅與采寧和弗雷曼人聯合起來，向摧毀家庭的敵人復仇，如何在摯愛和宇宙命運之間作決擇。如果大家還未看過第一集，可以在Netflix上看到哦！

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上映日期：2024年2月29日

【3月片單｜上映電影推介】3. 白晝如焚 - As it Burns：鄧麗欣劉以豪演青梅竹馬的戀人！二人因一宗兇殺案被迫分開

第三套要介紹的是懸疑愛情電影《白晝如焚》，這電影由鄧麗欣、劉以豪、李靖筠、呂良偉主演，故事講述鄧麗欣飾演的言貞與劉以豪飾演的盧子峰 是一對青梅竹馬的戀人，但因一宗兇殺案被迫分開。而一日某公寓發生氣體爆炸，現場留下一具燒焦女屍。探員魏允到來調查，死者言貞與城中的富二代吳嵐正計劃結婚，看似平凡的意外疑點重重。

魏允發現言貞母親於15年前也同樣被燒死，當年意外發生後，言貞與盧子峰也各自從消失。事件撲朔迷離，直至他看見盧子峰的現任女友林音，林音和言貞十分相似，這兩宗橫跨15年的案件，到底背後的真相又是怎樣？

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上映日期：2024年3月7日

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