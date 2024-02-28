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一年一度的香港花卉展覽將於下月舉行，每年都有超過200個本地、內地及海外園藝團體參加，在場內設計園林造景和花藝擺設，而今年又會是甚麼主題呢？各位愛花之人，記得要Mark低時間，下月Plan好行程去一去了！

由康文署一年一度舉辦的香港花卉展覽2024將於2024年3月15至24日，一連10日於香港維多利亞公園舉行，每年的香港花卉展覽都會有超過200個本地、內地及海外園藝團體參加，很多愛賞花的人士都會去看看場內設計園林造景和花藝擺設，真的超多的打卡位！

康文署指出，香港花卉展覽2024的主題花是花色繽紛的香彩雀，更會以「雀躍全城」為主題。香彩雀，又被稱為天使花，花形小巧別緻，花量很多，花朵會沿枝條由下而上綻放，觀賞期長。香彩雀品種繁多，高度介乎30至100厘米，花色豐富，好像是純白、粉紅、淡紫、紫色及雙色條紋品種等。另外，天使花更會帶清新的香氣，深受花迷歡迎。

香港花卉展覽2024會舉辦一連串活動，當中有學童繪畫比賽、攝影比賽、植物展品比賽、音樂及文娛表演、花藝示範、綠化活動工作坊、導賞服務、康體活動及親子遊戲等。

在票價方面，入場費為$14，而指定人士優惠收費$7，指定人士包括4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者 (每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠)。另外，星期一至星期五都會有3大入場優惠：

60歲或以上長者免費參觀 殘疾人士及其照顧者免費參觀(每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠) 30人或以上的團體可獲成人半價優惠，團員必須一同進場

香港花卉展覽2024

展覽日期：2024年3月15至24日

展覽時間：上午9時至晚上9時

入場費：$14元(指定人士優惠收費$7)

地點：香港維多利亞公園

電話查詢 : 2601 8260

詳情按此











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