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2024-04-17Text: Sammy Leung

日本景點｜日本最受遊客歡迎旅遊勝地排名！京都錦市場、奈良公園上榜！道頓堀三甲不入？哪個地方砌低清水寺成遊客最愛？

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　　香港人相當喜歡去日本旅行，你們最愛的日本景點又是甚麼呢？早前，mov株式會社公布了一項調查結果，關於最受海外遊客歡迎的日本旅遊勝地，排行榜當中道頓堀地區只是排第6、清水寺都只是排第2，到底哪一個地方會是榜首呢？

 

　　日本綜合性入境旅遊媒體「訪日Lab」(Honichi Lab) 的運營商mov inc.早前研究了網上共38,936條評論，在日本全國47個都道府縣的4,700個旅遊景點找出最受海外遊客歡迎的日本旅遊勝地，今次就和大家看看「最受海外遊客歡迎的日本旅遊勝地」調查結果，到底哪個地方在旅客心目中是Top1呢？

 

最受海外遊客歡迎的日本旅遊勝地Top10(第4至第10名)

第4名：伏見稻荷大社

第5名：東京晴空塔

第6名：道頓堀地區

第7名：淺草寺

第8名：奈良公園

第9名：京都錦市場

第10名：Tokyo Tower

 

　　在日本全國47個都道府縣的4,700個旅遊景點中，最受海外遊客歡迎的日本旅遊勝地第4名是日本京都的伏見稻荷大社；第5名是遊客必去的東京晴空塔；第6名是Shopping、找美食要去的道頓堀地區；第7名是淺草寺；第8名是奈良公園；第9名是京都錦市場；第10名為Tokyo Tower。

 

 

 

道頓堀(圖片來源：Unsplash @Chapman Chow)

 

(圖片來源：Unsplash @Megan McClain)

 

 

　　立即公布最受海外遊客歡迎的日本旅遊勝地頭三名！

 

 

下一頁：最受海外遊客歡迎的日本旅遊勝地Top3

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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