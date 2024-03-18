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金庸筆下的 15 部武俠小說都是膾炙人口的經典作品，陪伴幾代人成長。適逢今年是金庸 — 查良鏞博士百歲誕辰紀念，香港文化博物館由 3 月 16 日起舉辦「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，展出 22 尊由著名雕塑家任哲以金庸筆下武俠小說人物為主題創作的雕塑及手稿，是全球首個獲正式授權的金庸經典武俠人物雕塑藝術展，免費入場，讓大家回顧金庸的武俠世界。

雕塑家任哲將金庸筆下的郭靖、黃蓉、楊過、小龍女、令狐冲、風清揚、張無忌及任我行等 22 位家喻戶曉的人物重現大家眼前。像《射鵰英雄傳》就有郭靖一臂執弓、一臂扣絃的雕像；旁邊可見黃蓉輕騎汗血馬、英姿颯颯的姿態；《神鵰俠侶》則有楊過獨臂抱劍，以及輕卧繩上、仙氣飄逸的小龍女雕像，另外還有《天龍八部》的蕭峯、虛竹和段譽等。專題展館內特設小說閱讀區，陳列圖書館相關館藏及金庸武俠有聲書，讓大家在參觀展覽的同時，即時重溫金庸小說裏引人入勝的精彩情節。

（圖片來源︰康文署）

（圖片來源︰康文署）

除了專題展覽館，館內不同角落也設置了雕塑。踏入大堂就有《倚天屠龍記》中練得九陽神功的張無忌；庭院位置則可看到明教四大護法各處一方、運功較勁；而大樓梯上的正是《笑傲江湖》中一直隱居於思過崖的風清揚。

（圖片來源︰康文署）

雕塑展以外，文化博物館其實亦可以找到常設「金庸館」，展出逾 300 組展品如金庸親書對聯、《笑傲江湖》報章連載版手稿、電視特刊等，介紹金庸早期事業、武俠小說創作歷程及其小說對香港流行文化的影響。館內最近更展出由查博士家人捐贈作永久收藏的金庸半身像。

（圖片來源︰康文署）

俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展

日期︰即日至 2024 年 10 月 7 日

地點︰香港文化博物館專題展覽館五、庭院及地下大堂

收費︰免費入場

網址︰https://hk.heritage.museum/tc/web/hm/exhibitions/data/renzhe.html







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