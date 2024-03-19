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西九文化區管理局（管理局）在2024年3月16日至4月7日，一連三個星期會推出首屆「西九家FUN藝術節」，藝術節當中有不同的藝術體驗，好像是觀眾參與式演出、互動體驗、跨媒介表演、巨型藝術裝置、故事劇場及舞蹈派對等，今次編輯就跟大家一齊看看有哪些活動！

在2024年3月16日至4月7日，一連三個星期會於西九文化區藝術公園海濱草坪、自由空間及戲曲中心等多個戶外和室內場地，推出首屆「西九家FUN藝術節」。當中觀眾參與式演出、互動體驗、跨媒介表演、巨型藝術裝置、故事劇場及舞蹈派對等！

西九家FUN藝術節│1.大型戶外藝術裝置《抱泡瞬間》（Ephemeral）：巨型幻彩泡泡打卡

先看看大型戶外藝術裝置《抱泡瞬間》（Ephemeral），在3月22日起西九文化區藝術公園海濱草坪東面會有來自澳洲悉尼的藝術團隊Atelier Sisu創作的大型戶外藝術裝置《抱泡瞬間》（Ephemeral），這個巨型幻彩泡泡造型裝置曾在倫敦、悉尼、新加坡等超過40多個地區展出，因為是首度在香港亮相，所以藝術團隊特別為藝術節設計名為「巨泡泡」（Colossal） 。大家可以看到巨型肥皂泡泡造型裝置配合特別燈光和聲效，十分夢幻。

圖片由Atelier Sisu提供

Atelier Sisu《抱泡瞬間》

日期及時間：2024年3月22至4月7日

星期一至五：下午2時至晚上10時

星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上10時

門票：免費入場

地點：西九文化區海濱草坪東面

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西九家FUN藝術節│2.Polyglot Theatre《BB車一族》（香港版）：收集香港人生活點滴！參加者可參與式演出

第二個要介紹的是Polyglot Theatre《BB車一族》（香港版），這個是西九文化區與澳洲劇團Polyglot Theatre聯手製作，會在3月29日至4月1日在海濱草坪西面上演。主創團隊於2023年9月深入香港社區，收集香港人的生活點滴和小故事。大家報名後可以推著嬰兒車，聆聽著耳機內的動人故事及指令，進行一堆參與式演出！

圖片由西九文化區管理局提供

Polyglot Theatre《BB車一族》（香港版）

日期及時間：2024年3月29日至4月1日（星期五至一）上午11時、下午2時

注意事項：節目長約60分鐘，參加者需於節目開始前15分鐘在自由空間地下大堂集合(即上午10時45分或下午1時45分）

門票：$100元（每張門票可供一至兩位成人，帶同一架載有一個嬰幼兒的嬰兒車入場。每隊持票參加者會獲發最多兩部耳機，耳機只限於活動時段內於現場使用。）

地點：西九文化區海濱草坪西面

年齡限制：四歲或以下嬰幼兒及同行成人

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西九家FUN藝術節│3.Patch Theatre《閃閃星》：兒童互動劇場

第三個是澳洲著名劇團Patch Theatre製作的兒童互動劇場《閃閃星》，這個《閃閃星》將於3月23至24日在自由空間大盒進行亞洲首演。故事靈感來自經典兒童故事書《哈羅德與紫色蠟筆》（Harold and The Purple Crayon），劇場效果、色彩繽紛的原創光影投射及悅耳音樂會讓小朋友投入趣味歷險故事。

圖片由Patch Theatre提供

Patch Theatre《閃閃星》

日期及時間： 2024年3月23至24日（星期六至日） 下午2時及下午5時

注意事項：演出長約50分鐘，不設中場休息

門票： $280；家庭套票$711（2張標準門票及1張優惠票）；$860（2張標準門票及2張優惠票）

地點： 西九文化區自由空間大盒

年齡限制： 適合4至 8歲兒童，6 歲以下之兒童須在成年人陪同下進場 （所有觀眾均須憑票入場，每張門票只限一人進場）

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西九家FUN藝術節│4.茶館家庭專場：一邊食點心歎茶一邊欣賞折子戲

如果大家對粵劇有興趣的話，可以看看戲曲中心將於茶館劇場的兩場「茶館家庭專場」，茶館新星劇團的年輕演員及樂師會演出2個折子戲，一齣是大家耳熟能詳的經典劇目，另一齣則是為兒童而編寫的故事。另外，主持人更會講解粵劇知識，讓大家可以了解傳統藝術的特色。在音樂演奏的環節，可以聽到不同樂器的獨特之處。「茶館家庭專場」一共為90分鐘，節目還會奉送茗茶和精緻點心，大家可以一邊食新鮮蝦餃皇、蜜汁叉燒酥及棗蓉千層糕，一邊欣賞，可以感受到昔日民眾在茶館相聚共賞戲曲的雅興。

圖片由西九文化區管理局提供

茶館家庭專場

日期及時間： 2024年4月6及7日（星期六及日）下午2時30分

注意事項：演出長約90分鐘，包括15分鐘中場休息

門票： $300（包括演出及茶點 ） 、家庭套票$750（兩張正價門票及兩張半價優惠門票） （名額有限，售完即止）

地點： 戲曲中心茶館劇場

年齡限制： 適合4歲或以上人士

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西九家FUN藝術節│5.Joseph O’Farrell (JOF) 《十分派對》：120場大貨櫃勁舞派對！不用有任何舞蹈經驗都可參加

藝術公園海濱草坪在2024年3月29日至4月7日將舉行120場概念來自澳洲的藝術家Joseph O’Farrell（JOF）《十分派對》，草坪上的大貨櫃內有一班蒲窩青少年中心招募的青年打碟、打燈來炒熱氣氛，轉眼變成派對場地。而來自澳洲的藝術家Joseph O’Farrell（JOF）會在期間限定的派對場內擔任DJ打碟炒熱氣氛。大家不用有任何舞蹈經驗，也沒有年齡限制，只要盡情享受專屬自己的10分鐘勁舞派對！



圖片由Joseph O’Farrell (JOF) 提供

Joseph O’Farrell (JOF) 《十分派對》



日期及時間：2024年3月29日至4月7日中午12時、下午12時20分、下午12時40分下午1時、1時20分、1時40分下午3時、3時20分、3時40分下午4時、4時20分、4時40分

注意事項：每日共12節，每節長約10分鐘



門票：免費入場

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西九家FUN藝術節│6.家FUN演出：多個藝術家、藝團表演舞蹈、無伴奏合唱等

多個本地藝術家和藝團會在海濱草坪及自由空間正門外，進行免費戶外節目，當中有舞蹈、無伴奏合唱、音樂演奏、默劇、雜耍等等，表演單位有：

胡學軒

城市當代舞蹈團CCDC舞蹈中心

秋彤

逢一

翻騰合唱部落

Iris Pascual

沈樂民

Lucky 6

LydiaBaoBao

黃定邦

Miriam & Chris

ROPSSY

Ryan Cheung

鐵仕製作（TS Crew）

Vera Lai

家FUN演出

日期及時間：

2024年3月22至24日（星期五至日）晚上6時30分至8時30分

2024年3月29至30日（星期五至六）下午2時至晚上8時30分

2024年3月31日（星期日）下午2時15分至晚上8時30分

2024年4月1日（星期一）下午2時15分至晚上6時30分

2024年4月5至7日（星期五至日）晚上6時30分至8時30分

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