加入最愛專欄 收藏文章

春天又到了，這段日子當然適合出外郊遊、賞花，近日有很多地方都可以賞花，今次不如就跟大家來一次港島賞花一日遊吧！行程除了有香港花卉展覽，還可以去海旁打卡，再食返個火鍋或打卡餐廳，簡直是今個星期都好去處！

港島賞花一日遊│1. 香港花卉展覽：打卡必去！5,000株向日葵花海+4,000株玫瑰花花園

提到賞花之旅，第一個打卡位一定是近日最紅的香港花卉展覽2024！由康文署一年一度舉辦的香港花卉展覽2024由即日起至3月24日，一連10日於香港維多利亞公園舉行，很多愛賞花的人士都會去看場內設計園林造景和花藝擺設！而今年香港花卉展覽的主題花是花色繽紛的香彩雀，所以展覽會展出約42萬株花卉，包括約4萬株主題花香彩雀；中央大草坪設置向日葵花海，栽種了超過5,000株向日葵，朝氣勃勃生機盎然；大草坪另一端設有超過4,000株玫瑰花的玫瑰花園，多達30個品種！

另外，香港花卉展覽2024以「雀躍全城」為主題，會場中軸線的園林造景設計以童話故事為題材，所以大家可以看到西遊記、阿拉伯神話等為主題的園林造景，很有趣！

香港花卉展覽

日期：即日起至3月24日

時間：上午9時至晚上9時

入場費：$14元(指定人士優惠收費$7)

地址：香港維多利亞公園

詳情按此

延伸閱讀：花展2024｜香港花卉展覽2024維園開鑼！場內設42萬株花卉！5大必去打卡位：綠野仙蹤稻草人 / 異國風情阿拉伯神話！即睇3大入場優惠+門票詳情

下一頁：杜鵑園睇「花中西施」







全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇