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上月有很多好戲及好電影推出，大家看了哪些呢？剛好有假期，如果大家不想外出，可以窩在家中靜靜看劇！今次看看4月上映電影，當中更有Netflix及Disney+的最新推介劇集哦！即睇！

【4月片單｜上映電影推介】1. 12怪盜 - We 12：MIRROR Fans必睇！MIRROR 12子主演偶像喜劇

講到4月片單，一定要講講MIRROR全隊成員首部主演的電影作品《12怪盜》，由楊樂文、江熚生、姜濤、盧瀚霆、呂爵安、陳卓賢、柳應廷、李駿傑、王智德、陳瑞輝、邱傲然、邱士縉所主演。故事講述地下組織「怪盜公會」奉命完成一宗將會影響全地球的個案，信心滿滿、默契欠奉的12位怪盜，又能不能完成任務呢？MIRROR Fans必睇！

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【4月片單｜上映電影推介】2. 熱辣滾燙 - YOLO：近期大熱！賈玲減肥變拳擊手

下一套是在內地爆紅的喜劇電影《熱辣滾燙》，終於有得看了！由賈玲、雷佳音主演的《熱辣滾燙》是賈玲自導自演的第二部電影，英文片名「YOLO」是「You Only Live Once」（你只活一次）的縮寫，電影中賈玲飾演一名大學畢業生杜樂瑩，在短暫工作後，就宅家長達十年，成為一名「宅女」，封閉自己的社交圈。

杜樂瑩和妹妹發生衝突後離家，在燒烤店工作時認識了雷佳音飾演的拳擊教練昊坤，為愛接觸了拳擊，正當以為自己的人生會步入正軌。但現實令她夢想破碎，為了逆襲，她開始密集練拳擊，生活從此改變了。雖然很多人的重點都放在賈玲減肥一事上，因為今次她減逾100磅，但賈玲指電影跟減肥沒有關係，而是善良的人如何找到自我，學會愛自己的電影。因為人生只有一次，大家都要愛自己。

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【4月片單｜上映電影推介】3. 哥斯拉 x 金剛：新帝國 - Godzilla x Kong : The New Empire：泰坦巨獸神級對戰

哥斯拉和金剛，大家一定不陌生。新電影《哥斯拉 x 金剛：新帝國》進一步探索泰坦巨獸的歷史和起源、骷髏島及其他秘境絕密之謎。大家今次可以看到巨獸們的神級對戰！

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