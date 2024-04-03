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一早起來聽到日本、台灣發生地震的消息！台灣花蓮出現7.2級地震，日本氣象廳更預料將有3米高海嘯，影響沖繩一帶，連機場也要暫停運作！相信近日有不少港人也看準了復活節長假，趁機請多幾日假期去旅行，假如大家現正身處台灣及日本，又或者即將出發的話，記得留意以下的地震海嘯預報App，以及避難貼士，萬一遇上地震都要保持鎮定！

緊記保命3部曲！最緊要保護呢個身體部位

台灣、日本作為地震活躍地帶，當地居民從小到大也有基本避難知識，但香港人甚少遇到地震，甚至海嘯的經歷，萬一在旅遊期間發生地震，又可以怎樣做？發生地震時最重要是保護頭部，而且避開易碎的物品。台北市政府消防局建議記住抗震保命3步驟：「趴下、掩護、穩住」。大家感受到震動時，可以先趴下，用低姿勢進入桌子底下，過程中需要用一手保護頭頸部，一手握住桌腳，這樣就可以穩住身體及桌子。地震停止後發現房間牆壁出現裂縫，或周圍有其他建築物傾倒時，就要在安全情況下趕緊往外避難。

（圖片來源：內政部消防署）

一些特殊情況會使人警覺性變低，例如睡覺或乘搭交通工具出發玩樂等，面對地震會更加緊張！假如在晚上休息時間發生地震時，大家正躺在床上的話，可以轉身趴下，並隨手拿起枕頭保護頭頸，然後繼續留在床上，保持警覺直到地震結束為止。而在廁所時，千萬不要急著離開廁所及浴室，應盡量把身體壓低，以手邊的物品，又或者直接以雙手保護頭頸部，並保持彎腰狀態直到地震搖晃停頓為止。期間記得留意牆上懸掛的鏡子，以及儲櫃或置物架上的物品會否掉落。

（圖片來源：內政部消防署）

假如在乘搭交通工具，例如身處捷運站期間遇上地震，應靠在柱子旁，等到地震暫緩，再隨著指引的方向逃生。如果不幸被重物壓倒無法逃難，記得要保持冷靜，並用身旁的工具維持規律地敲打三次，直到救護人員找到你！希望大家在旅行期間即使遇上地震亦能鎮定面對，盡量把損失減到最低！

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