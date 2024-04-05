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近十年，韓流文化在全球發展迅速，就算你平時沒有看韓劇或者是留意韓國文化的人，相信都能很快講出幾套劇集或者是演員的名字。韓國文化體育觀光部和韓國國際文化交流振興院每年均會發表「海外韓流實態調查報告書」，而2024年的海外韓流實態調查報告書出爐，當中就整合了全球最喜愛韓國演員等名單，今次就跟大家看看全球最喜歡韓劇及全球最愛韓流演員的Top 5吧！

全球最愛韓劇│第5名：末日騎士 - Black Knight



在全球最愛韓劇排名中，第5位是2023年播出的《末日騎士》，《末日騎士》由金宇彬、宋承憲、李絮、姜有錫主演，故事講述西元2071年，因為空氣污染的問題，人類要用呼吸器維生。在這反烏托邦光景中，人類要生存下去，全靠所謂的「末日騎士」，他們可不是普通的快遞員，而是具備非凡戰鬥實力的快遞司機。大家想看的話，可以在Netflix上找到哦！

圖片來源：Netflix

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