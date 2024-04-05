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北上消費潮延續，不少人每逢周末都到深圳吃飲玩樂逛超市，若大家已經行厭山姆超市、 Costco，不妨轉戰近期大熱的 Outlet —「龍華八號倉」。選址在深圳龍華新區，龍華八號倉雖然由 10 號線光雅園站下車還要步行約 10 分鐘左右，交通不算超方便；卻勝在地方大，佔地約 8 萬平方米，進駐了超過 200 間國際及本地名牌，也有齊多間人氣食肆及戲院，絕對夠 Shopping 精逛足一整日兼掃平貨！

（圖片來源︰八號倉官網）

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2014 年開幕的龍華八號倉以紅磚工業風設計，樓高 4 層，主攻歐美名牌的要去一樓，有齊 Coach、Michael Kors、Tommy Hilfiger、Pandora、Boss、Calvin Klein、Samsonite 等，I.T. outlet 店內服飾則低至 3 折。地庫一樓主打運動及戶外用品，包括 Nike、Adidas、New Balance、Columbia、The North Face、Puma 等，NIike 大部分貨品都 5 折起，像 Jordan 籃球鞋折上折後 420 人民幣起入手，而且鞋款齊碼數也是一大賣點。場內也找到本土品牌的李寧，款式多且低至 2 折。

（圖片來源︰IG @hige0519）

（圖片來源︰IG @hige0519）

店舖以外，龍華八號還有戲院、卡拉OK、戶外休憩區，而頂樓則是餐廳集中地，由太二酸菜魚、海底撈、文華冰室至 KFC 都有，行街睇劇食飯一條龍！

（圖片來源︰trip.com）

（圖片來源︰trip.com）

龍華八號倉

地址︰深圳市龍華新區民康路 1 號

交通︰由深圳地鐵 10 號線光雅園站 C 出口步行約 15 分鐘







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