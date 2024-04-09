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常常看劇的你，有沒有一個韓國男明星在你心目中是最靚仔呢？外國網站kingchoice早前票選了韓國最靚仔男演員，當中玄彬只排第19，而第一名更加贏第二名超過13萬票！而今次的結果是4月9日截稿前，一齊來看看你的偶像有沒有上榜！

外國網站票選韓國最靚仔男演員│第10名：朴敘俊 - 8,244票

第10名是朴敘俊，他於2011年出道，在2015年主演電視劇《她很漂亮》，以池晟俊一角爆紅。他的代表作有《菜鳥警校生》、《尹食堂2》、《她很漂亮》、《金秘書為何那樣》及《梨泰院Class》。而他在綜藝《尹食堂2》待客之道、英文與西班牙文都相當出色，令到超多網友大讚！

圖片來源：金秘書為何那樣

朴敘俊推介作品：京城怪物 - Gyeongseong Creature

《京城怪物》由朴敘俊及韓韶禧主演的，故事發生在 1945 年春季，講述了兩個年輕角色與一個源於人類貪婪的怪物奮力搏鬥的故事。大家可以在Netflix上看到！

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