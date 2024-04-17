打卡熱點 | 日本NAKED FLOWERS花舞光影展將登陸！8大主題打卡位走進沉浸式夢幻花朵秘境！即睇早鳥優惠+詳情

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放假不想去外地旅行，想在香港打打卡，到底有甚麼地方呢？近日，日本光影創意公司NAKED, INC.公布會在4月27日正式登陸香港，舉辦「NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站」，當中一共會有8大打卡位，指定日子前買入場票還有早鳥優惠，即睇！

日本光影創意公司NAKED, INC.將在4月27日至10月27日到香港1881舉辦「NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站」，主打沉浸式多感觀花海體驗，4千多平方尺的展覽中會分為8大展區。大家可以在「NAKED FLOWERS 花舞光影展香港站」以視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等，體驗到繽紛花花世界，好像走進了一個夢幻花朵秘境一樣，十分適合打卡！

今次先和大家一齊看看8大打卡位，大家又最喜歡哪一個呢？

NAKED FLOWERS花舞光影展香港站打卡位│1. 花の書NAKED BIG BOOK

「花の書NAKED BIG BOOK」是寫滿神秘實驗筆記的巨型書本，每次翻頁的瞬間都會帶大家到花朵之境看看隱藏的秘密。

NAKED FLOWERS花舞光影展香港站打卡位│2. 芬芳花園 BIG FLOWER GARDEN

「芬芳花園 BIG FLOWER GARDEN 」是第二個打卡位，大家可以站在巨大的花朵面前打卡，相當漂亮！

NAKED FLOWERS花舞光影展香港站打卡位│3. 野生花園 WILD FLOWER GARDEN

在「野生花園 WILD FLOWER GARDEN」中，可以看到春日花田、如妖精一樣的蝴蝶之翼的剪影。

NAKED FLOWERS花舞光影展香港站打卡位│4. 綻放花園 MOSAIC FLOWER GARDEN

想不想知道當你經過「綻放花園 MOSAIC FLOWER GARDEN」 牆壁時，你的影子會開出怎樣的花？

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