珠海好去處 | 港車北上自駕遊美食打卡推介！水產市場即買即煮豪食海鮮大餐／珠海Omakase天花板／民居古建築文創區／Magic Hour睇神秘日月貝

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自從實施「港車北上」，很多人都躍躍欲試北上自駕遊，你們又試過「港車北上」去內地玩嗎？透過「港車北上」到內地，必經港珠澳大橋，去珠海最就腳最快最方便！如果大家都想自駕遊，不如一齊看看珠海的景點打卡位及美食，除了有必去的日月貝之外，還有很多人都大讚的高質Omakase！今次為大家整合了珠海一日行程，從香港出發一小時內可到，大家可以跟住去，快點約朋友一同北上，Go go go！

珠海好去處│景點1：傳統民居古建築文創區——北山大院

第一站是北山大院，一聽名字就知道這裡古色古香，這是保存較為完整的傳統民居古建築，近年這個地方的舊式房子被活化成文創區，所以集藝術、餐飲、文化於一身，是文青打卡勝地！很多小紅書網民都會來北山大院走一走，大家的評價都相當好，指這裡有很多特色店、古典大院。

北山大院（圖片來源：小紅書@ Attpp_ya）

走進北山大院後，大家會看到有很多文藝小店及一棟棟的舊式建築，好像是保留祠堂樣子的北山會館、古典的楊氏大宗祠、文化氣息濃厚的停雲書房、販賣老物件的舊物倉等等，可以感受到慢活的氛圍！

（圖片來源：小紅書@ Attpp_ya）

販賣老物件的舊物倉（圖片來源：小紅書@吖吖）

停雲書房（圖片來源：大眾點評）

北山大院的美食小店都有很多，咖啡店、糖水舖、泰國餐廳、茶居、台式牛肉麵都有齊！

（圖片來源：大眾點評）

北山大院

地址：珠海市香洲區南屏鎮北山村

小紅書網民提供泊車資訊：可以在北山大院停車場泊車，一小時大約6至10元人民幣起

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