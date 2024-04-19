單車路線推薦 | 城巴x Loco Bike送1小時免費單車通行證！加開2條巴士線貫穿馬鞍山、科學園、烏溪沙！睇埋一日遊美食打卡推介：睇靚海景食點心 / 絕美天空之鏡

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香港近年愈來愈多新玩樂設施或建築落成，位於西貢全新地標「西沙GO PARK」預料將於今年第二季起開幕！雖然確實日子尚未公布，但城巴率先宣布為配合即將啟用的「西沙GO PARK」，破天荒與本地共享單車品牌Loco聯乘， 4月28日首創巴士單車轉乘計劃，城巴乘客可享最多合共一小時的免費單車通行證！就算「西沙GO PARK」仍未開幕，大家也可以參考以下的一日遊景點及美食推介，踩單車到烏溪沙、西貢一帶Chill住過周末！

城巴2條馬鞍山、西沙區內線4.28啟用！

新界東居民注意！4月28日起將有兩條全新城巴區內線啟用，以後將可以更方便地「點對點」到達西沙、馬鞍山、大學站及白石角！路線581來回馬鞍山市中心及西沙GO PARK，途經烏溪沙站及多個民居，成人車費為$4.8，小童及長者只需$2.8，於烏溪沙站或馬鞍山站轉乘城巴其他路線或港鐵，更可享有轉乘優惠；而路線582則循環來回白石角及西沙及十四鄉，途經科學園及港鐵大學站，全程成人車費$11.4，小童及長者$5.7。

路線581由西沙GO PARK往馬鞍山市中心

（圖片來源：城巴）

路線581由馬鞍山市中心往西沙GO PARK

（圖片來源：城巴）

路線582由白石角開往西沙GO PARK

（圖片來源：城巴）

路線582由西沙GO PARK開往白石角

（圖片來源：城巴）

（圖片來源：城巴Cutybus Facebook）

科學園、烏溪沙等地方向來都是大家假日本地遊好去處，一邊踩著單車，一邊感受海風撲臉的涼意！連同2條區內線開通的消息，城巴加碼宣布將與本地共享單車品牌Loco合作，推出全港首創巴士單車轉乘計劃！大家只要掃瞄車內特定二維碼，Loco新客戶可享2張30分鐘免費單車通行證，現有客戶則可獲最多$50折扣購買90日無限使用單車計劃！大家可以中途下車開始尋找共享單車沿海邊一直踩到終點，期間更可到以下推介餐廳及打卡位歇一歇，度過悠閒的假期！

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