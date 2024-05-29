網民評選全球最佳酒店2024！馬爾代夫豪華海上resort屈居第2！古巴無邊際泳池+雪茄吧酒店打入五強！點解巴西這間酒店登榜首？

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出發旅行前揀酒店，或多或少都會上網參考過往住客的評語，既是為免中伏，亦確保選到符合自己需要的酒店。Tripadvisor 日前公布 Travelers' Choice Awards 2024 全球最佳酒店，按過去 12 個月的用戶評分選出 25 間酒店之最，排名第 1 竟是巴西一間法式貴族莊園酒店，超越馬爾代夫、峇里等豪華 resort 度假勝地。

第1位︰巴西 Hotel Colline de France

位於巴西的 Hotel Colline de France 憑 5 星評分榮登 2024 年度最佳酒店，由地點、整潔度、服務至 CP 值都獲入住旅客評為 4.9 分甚至 5 分滿分，滿意度極高！它既不是豪華 resort又不屬於名牌酒店集團，到底憑甚麼奪冠？原來酒店定位為法式貴族莊園，裝潢設計走低調奢華路線，水晶吊燈、手雕家具、印花牆紙……處處散發復古氣息。早餐時可以欣賞現場鋼琴表演、下午 chill 住歎免費氣泡酒，在這裏住上數日就如完成了大家心中的貴族夢。酒店也設有室內泳池、SPA 和餐廳等設施，讓大家好好沉醉在法國帝國時代的氛圍。

Hotel Colline de France

地址︰Rua Vigilante - Av.Central 400, Gramado, State of Rio Grande do Sul 95670-000 Brazil

網址︰www.collinedefrance.com.br/galeria/

第2位︰馬爾代夫 OBLU SELECT Lobigili

馬爾代夫之所以成為不少人蜜月旅行首選，全因海島有齊各種豪華度假村，入住獨立別墅可以獨霸私人泳池、出海看鯊魚魔鬼魚、星空下歎晚餐，盡情享受二人世界。高居第 2 位的 OBLU SELECT Lobigili 以當地迪維希語的「愛之島嶼」命名，resort 設計融入熱帶美景及大自然元素，豪華別墅設施齊，又有水下餐廳、貼心的管家服務，令人有足不出島也能歎世界的感覺。重點是這裏僅供成人入住，網民都讚是兩口子的理想度假勝地。

OBLU SELECT Lobigili

地址︰ Lobigili Island Male' Atoll, The Maldives

網址︰www.coloursofoblu.com/oblu-select-lobigili

第3位︰越南 La Siesta Hoi An Resort & Spa

越南會安的 La Siesta Hoi An Resort & Spa 全球排名第三，若單計亞洲更高居第一名！酒店離舊城區只有 15 分鐘步程，但勝在自成一角，寧靜悠閒的郊間氛圍令人好好放鬆。房間寬敞舒適，部分房型更設露台、室外水療浴缸，可眺望附近田野！網民最愛這裏設備齊全，由池畔酒吧、餐廳、水療中心至健身房都有，游泳池甚至多達 4 個，是人氣打卡位。

La Siesta Hoi An Resort & Spa

地址︰132 Hùng Vương, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam 560000, Việt Nam

網址︰https://lasiestaresorts.com/

第4位︰峇里 Adiwana Suweta

有別於最佳酒店三甲，第 4 位的峇里 Adiwana Suweta 是一座森林度假村，2021 年開幕，只有 35 間客房，但每間房都非常寬敞，也提供附私人泳池的別墅套房，就是為了大家可以在寧靜環境下浸淫在大自然之中，不論是瑜珈室、水療中心或無邊際泳池，都可以欣賞風景如畫森林景色。

Adiwana Suweta

地址︰Jl. Suweta, Ubud, Gianyar, Bali 80571

網址︰https://adiwanahotels.com/suweta-resort-ubud-bali/

第5位︰古巴 Iberostar Grand Packard

古巴或許不是港人的旅遊熱門地，但那裏因封閉政策而塵封的 50 年代舊城風景，令不少旅人著迷。其中被網民盛讚為古巴最正酒店的 Iberostar Grand Packard，不只地理位置佔盡優勢，人氣景點如海明威博物館、Paseo del Prado、莫羅城堡就在附近；這裏更設有雪茄吧及無邊際泳池，讓大家感受古巴的魅力。

Iberostar Grand Packard

地址︰Calle Prado No. 51 entre Cárcel y Genios, Habana Vieja Entre Carcel y Genios, La Habana 24000 Cuba

網址︰www.iberostargrandpackard.com/

Travelers' Choice Awards 2024 全球最佳酒店第6至10位

第6位︰馬爾代夫 Emerald Maldives Resort & Spa

第7位︰越南 La Siesta Classic Ma May Hotel

第8位︰墨西哥 Secrets Akumal Riviera Maya

第9位︰峇里 Padma Resort Ubud

第10位︰墨西哥 Sofitel Mexico City Reforma







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