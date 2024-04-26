日本票選最佳催淚韓劇Top 10！IU 2部作品上榜全部有洋葱位！玄彬孫藝珍定情作《愛的迫降》只排第2？即睇詳細排名

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有人喜歡喜劇，有人喜歡看懸疑、古裝劇，對於催淚的劇集，你又愛看嗎？不少人都愛催淚劇，一來可以爆哭抒發情緒，二來甜虐交織的催淚劇情總是吸引的。早前，日本的rankingoo公布了日本網民票選的最佳催淚韓劇排名，找了7,001人來調查，到底在他們心目中哪一套是最佳催淚韓劇？你愛的劇集又有沒有上榜呢？

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催淚韓劇排名│第10位. 梨泰院Class - Itaewon Class：朴敘俊為父復仇

第10位是《梨泰院Class》，大家覺得這套劇催淚嗎？《梨泰院Class》由朴敘俊、金多美、權娜拉、劉宰明主演，劇情講述男主角朴世路從不向惡勢力低頭，但其實他是有前科的人。他爸爸無端意外過世，朴世路在第二集爆哭喊著「爸爸」，令觀眾都深深感受到他的無力感。所以朴世路在出獄後，在梨泰院開了小酒館「甜夜」，並向並向害死他爸爸的人報復。而女主角金多美是一位網紅之後，其實是一個多才多藝的天才，在名校畢業、在大企業上班。但因為自己覺得已被規劃好的人生十分無趣，這時她遇上與自己相反傾向的男人，便決定棄入讀名牌大學，成為酒館經理，想利用自己的聰明才智，成功讓甜栗變成一家大公司。到底最後朴世路能否成功復仇？大家想看的話，可以去Netflix看看！

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