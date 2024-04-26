五一黃金周維港煙火表演！旅發局推介5大觀賞位置！留意一個位置睇唔到！同場加映附近美食推介：尖沙咀人氣鰻魚飯專門店 / 手工火鍋食新鮮潮汕牛

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下星期的5月1日除了是勞動節，也是五一黃金周。全城都為了5月1日推出不少優惠、活動，而香港旅遊發展局（旅發局）在「五一黃金周」舉行海上煙火表演。所以今次主要會說說海上煙火表演的觀賞位置，及附近的美食！

旅發局在下星期三，即5月1日，晚上 8 時正於尖沙咀海濱花園（近尖沙咀東）對開維多利亞港海面舉行五一海上煙火表演。今次的海上煙火表演長約 10 分鐘，由離岸 130 米的躉船發放，煙火會發放至水面最高約 100 米，形成不同漂亮又色彩斑爛的圖案。圖案以金色為主調，其中必睇有巨型「HK」字樣及開心笑面，到時大家一定要留意。

參考圖片

模擬圖片

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另外，海上煙火表演會配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，提供雙重視覺效果。

五一海上煙火表演

日期：2024年5月1日

時間：晚上8時（全長約10分鐘）

燃放地點：灣仔海濱場地對出海面

可能想看海上煙火表演的朋友，就會想找個位置好好觀看，旅發局今次就推介了5大觀賞位置，更提醒大家一個地方是看不到的。

最佳觀賞位置：尖沙咀海濱花園，近尖沙咀東

最佳的觀賞位置是尖沙咀海濱花園，近尖沙咀東的地方，現場設有音響系統，大家可以在這地方好好享受。不過，尖沙咀文化中心及星光大道對出一帶海濱長廊均未能觀賞煙火表演，大家一定要注意！

尖沙咀推介餐廳：鰻工房 Unagi Koubou

去尖沙咀看完煙火，當然要食餐好！今次會推介尖沙咀一間叫「鰻工房 Unagi Koubou」的餐廳，店內位置不多，以日式風情為主。「鰻工房 Unagi Koubou」主打鰻魚，招牌菜是新登場 30cm長的「沙羅鰻蛇」，即叫即燒「沙羅鰻蛇」配上鰻工房特製的鰻魚汁，鰻魚燒得外脆內軟，食埋日本大米的飯及鰻魚肝白貝湯等，一口接一口，食到停不到！





餐廳其他推介菜有三重鰻魚丼、生燒鰻魚丼、原條蒲燒鰻魚丼等，全部都非常高質。不過，提一提大家，這間店人氣超高，常常都有人等位的！鰻魚迷真的要試一試！

鰻工房 Unagi Koubou

地址：尖沙咀赫德道1及3號利威商業大廈地下7號舖

詳情按此

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