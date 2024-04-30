五一黃金周交通口岸懶人包！一個口岸24小時運作！MTR 7大路線加密班次！九巴、城巴配合中環海濱活動加開6條巴士路線

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五一黃金周到喇！雖然香港只是一天勞動節紅日，但過多兩日就星期六、日，大家想好留港玩樂，還是快閃北上玩一轉未？假如想到內地玩要留意，政府早前宣布各個口岸的開放時間維持正常，暫未有延長服務時間的安排，大家出門前要預好時間。而未有到內地食玩買打算的話，在香港亦有不同的大型活動會於這一星期舉行，各類公共交通工具亦有特別安排。即睇五一黃金周過關口岸及本港交通安排！

口岸開放時間 ︳ 8大口岸如常開放！一口岸24小時運作？

雖然今年五一黃金周期間，各個口岸不會延長服務時間，但政府表示屆時會按人流需要增加櫃位。假如太晚才回港，可考慮到24小時開放皇崗口岸過關。大家可以參考以下各個口岸的開放時間，看清楚附近的口岸何時關閉，預算好行程時間！

皇崗口岸

（圖片來源：深圳市人民政府口岸辦公室）

深圳灣口岸

（圖片來源：深圳市人民政府口岸辦公室）

各大口岸開放時間

1. 皇崗口岸（落馬洲管制站）

開放時間：24小時

2. 蓮塘口岸

開放時間：早上7時至晚上10時

3. 廣深港高鐵西九龍站口岸

開放時間：早上6時半至晚上11時半

4. 福田口岸

開放時間：早上6時半至晚上10時半

5. 羅湖口岸

開放時間：早上6時半至凌晨12時

6. 文錦渡口岸

開放時間：早上7時至晚上10時

7. 深圳灣口岸

開放時間：早上6時半至凌晨12時

8. 蛇口口岸

開放時間：早上7時至晚上10時半

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