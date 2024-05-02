外國票選最靚韓國女演員排行榜出爐！宋慧喬成唯一入選三甲40+女星！BLACKPINK邊個殺入戲劇界成功入圍？第一名17萬票力壓高允貞！同場加映韓劇推介

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上次講過外國網站KingChoice票選最靚仔男明星，今次是時候看看最靚女韓星排行榜！大部分躋身Top 10的女星都是30歲以下，但位位都有代表作，絕對是超班的演員們！至於較資深，年過40歲仍活躍於電視圈的女星中，只有一個入榜十強，位於三甲！究竟誰能打敗多個年輕女藝人？入圍女星又有甚麼代表作？

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第10名韓孝周：形象百變「韓國微笑天使」！（7,277票）

可塑性對於一個藝人而言十分重要，韓孝周2003年透過模特兒選拔大賽入圍，她的笑容十分迷人，被封為「微笑天使」！無論在《燦爛的遺產》飾演甜美可人的女主角高恩星，抑或在《一枝梅》初次以古裝登場，又或者近年的《W－兩個世界》及《異能》等科幻的劇情，她都輕鬆駕馭，甚至獲得超高收視！

韓孝周推介劇集：1. 《支配物種》（Blood Free）

《支配物種》（Blood Free）是韓孝周最新上映的科幻懸疑劇集，講述2025年人類餐桌上的新鮮肉類消失，從此結束人類食用動物數百年「支配」與「被支配」關係。生物科技企業BF在掌握了培植肉市場並呈現快速增長勢頭的時期，開始有不少人質疑集團代表尹自由行為的人。韓孝周擔正飾演尹自由，剪短頭髮一洗長髮氣質形象，身為女強人CEO，究竟能否拆解所有反對聲音？

（圖片來源：《支配物種》劇照）

韓孝周推介劇集：2. 《Moving異能》（Moving）

《Moving異能》（Moving）在2023年上映時引起熱話，主角之一李美賢由韓孝周飾演，劇中是一個育有一名18歲擁有飛行能力兒子的單親媽媽，同時藏有超強五感能力，可以隔空聽見別人說話、走路聲，甚至是心跳聲。卸下妝容，以素顏出演年過40歲的媽媽亦難不倒韓孝周，甚至要演活20多歲菁英特務及40歲母親身分，角色不停轉換亦無阻她發揮演技，還憑著角色打敗《黑暗榮耀》宋慧喬，勇奪最佳女主角！

（圖片來源：《Moving異能》劇照）

（圖片來源：《Moving異能》劇照）

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