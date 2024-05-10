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2024-05-10Text: Sammy Leung

母親節2024 | 帶媽媽遊深圳提案！小紅書網民大讚抵食龍蝦鐵板燒 / 米芝蓮推介素食餐廳爆汁松茸湯包 / 歐陸風城堡、古老教堂打卡

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　　明日就是母親節，大家想好和媽媽怎樣慶祝了嗎？想去一些新鮮地方，又不想去旅行，不如去深圳吧！如果想同媽媽去深圳玩，除了Shopping之外，當然仲要有打卡及食頓大餐！讓她可以回來後，和街坊朋友，可以興高采烈地討論一下自己母親節怎樣過！即睇！

 

母親節遊深圳提案│1. 玫瑰小鎮：走進童話世界環遊世界！歐洲風格獨棟樓+古老教堂

 

　　深圳的玫瑰小鎮，大家有沒有去過？第一個母親節活動，當然是帶媽媽去打卡，幫她影一些漂亮的靚相。走進玫瑰小鎮好像去了童話世界，和外面的世界隔絕了一樣。景區內有很多不同風格的建築，好像是歐洲風格的獨棟樓、歐洲街道、韓式風情街、古風中式亭園、石磚打造成的城堡、古老的教堂、歐式噴水池，令到大家在一個地方好像已經飛到世界各地一樣！如果大家要入場的話，可以去Klook先買票，一人大約$53！

 

圖片來源：大眾點評

 

　　而小鎮以玫瑰為命名，當然有玫瑰花，大家在適合的季節，更可以在園區內的花海打打卡。

 

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

 

圖片來源：大眾點評

     
玫瑰小鎮

地址：深圳龍崗大鵬街道布新路12號

小紅書網民提供泊車資訊：隔壁有停車場，大約一小時5元人民幣

詳情按此

 

下一頁：Shopping、影靚相必去商場

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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