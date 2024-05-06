望僕號海上書展首度抵港！登船Chill住睇書！聽船員分享船上生活點滴！即睇活動詳情 + 訂票方法

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炎炎夏日，不想長期處於室外「大汗疊細汗」，不如試試和家人上船Chill住看書過一個下午！由德國的非牟利慈善機構「好書共享」協會（GBA Ships）營運，時值啟航一週年的「望僕號Doulos Hope」已抵達香港！流動書展上有超過2,000種書籍及紀念品！現在立即帶大家看看「望僕號」亮點！

（圖片來源：GBA Ships）

超過2,000種英文書籍！

海上書展船「望僕號 」現已登港！即日起至5月26日期間，「望僕號 」會停泊於海港城海運大廈，來自超過30個國家、約100位船員等候大家登船參觀，大家於上船地點時需付上$20入場費，12歲以下的兒童（須由成年人陪同）和65歲以上的長者免費入場。大家想上船的話，可以提早上網預訂門票！

（圖片來源：GBA Ships）

流動書展上以實惠價錢提供超過2,000種英文書籍，涵蓋範圍廣泛，包括小說、科學、醫學、藝術、語言、宗教、興趣愛好、烹飪和運動等各個領域，還特設兒童書籍、地圖集等，一家大細一同上船閱讀啱晒！

（圖片來源：GBA Ships）

想歇一歇，喝個下午茶就可以到船上的「希望咖啡店」（Hope Café），船上有來自香港的義工船員Godfrey在停泊期間會在咖啡店為大家服務，好有親切感！

（圖片來源：GBA Ships）

（圖片來源：GBA Ships）

下一頁：船員團隊親身分享經歷化身「真人圖書館」！







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