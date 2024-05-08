百想藝術大賞2024精彩亮點重溫！宋仲基、宋慧喬離婚後首度同場！金秀賢相隔10年再奪獎/ 軍服Look李到晛領獎兼放閃！睇埋完整得獎名單

加入最愛專欄 收藏文章

韓國三大影視獎之一的第 60 屆百想藝術大賞頒獎禮昨晚在首爾圓滿落幕，金高銀憑《破墓》首奪影后、南宮珉最終撼贏大熱金秀賢，登上視帝寶座。除了各個大獎花落誰家，大家最關心的還有金秀賢重現《淚之女王》醉酒後爆哭表情、李到晛身穿軍服上台領獎兼放閃、「雙宋」離婚 5 年後首度同場等周邊花絮。即為大家放上百想藝術大賞 4 大亮點+完整得獎名單。

Read More︰

百想藝術大賞2024韓劇入圍名單公開！《淚之女王》金秀賢四度角逐視帝！邊套韓劇獲7大提名？網民︰3人落選視后成最大遺珠！即睇完整入圍名單

百想藝術大賞2024亮點｜相隔10年！金秀賢再奪百想獎項

入圍最佳男主角的金秀賢近月憑《淚之女王》深情「白女婿」一角人氣急升，雖然失落視帝，但他以 562 萬票打敗金宣虎摘下人氣獎，是繼《來自星星的你》之後，相隔 10 年再在百想獲獎。金秀賢在台上表示︰「大家好，我是金秀賢，能遇到這麼好的作品，然後拿到這個珍貴獎項，我真的非常開心。將來我會成為一名帶給大家幸福、自己也幸福的演員。謝謝！」韓國女團 IVE 成員安俞真首度入圍百想，即與金秀賢一同拿下人氣獎，相當厲害。

（圖片來源︰IG @goldmedalist_official）

最有趣一幕是，金秀賢當晚如廁後跑回座位，卻被主持人點名對鏡頭做可愛表情，他即重現《淚之女王》中的喝醉酒後的爆哭表情，也成一大笑位。

下一頁︰李到晛穿軍服驚喜現身！宋仲基、宋慧喬同場成焦點







WoW WoW星期三：健康網購產品低至半價 (只限今天)► 火速行動