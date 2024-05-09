《九龍城寨之圍城》演員角色成熱話！「信一」劉俊謙變流量密碼/ 落難林峯打破小生形象！邊個入行廿年武指變動作演員？

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《九龍城寨之圍城》自 5 月 1 日開畫以來成績彪炳，上映不過一星期已衝破 2,700 萬票房。電影不只還原了 80 年代的九龍城寨、上演一場場精彩的武打場面；當中「城寨四少」的熱血和兄弟情更令觀眾動容，難怪好評不斷！九龍城寨這段消失的歷史，勾起大家種種回憶，連帶電影中的演員角色也成為熱門搜尋關鍵字！最 hit 的非「信一」劉俊謙莫屬！

九龍城寨之圍城｜劉俊謙︰紅遍港台！「信一」成Threads熱話

「劉俊謙好靚仔」近日成為 Threads 的熱話！說的是他在《九》中飾演的「信一」以長髮不羈造型示人，外型滿分；加上為人忠心、打得又睇得，令人留下深刻印象。

（圖片來源︰lauchunhim.terrance）

要知道舞台劇演員出身的劉俊謙，向來拍攝文戲為主，由電視劇《瑪嘉烈與大衛系列 前度》 、《教束》、《二月廿九》至電影成名作《幻愛》，憑著細膩演技打響名堂。零動作經驗的劉俊謙今次首次參演動作片，事前就與其他演員一起接受一個月的訓練；鍛鍊體能是重點，還有學習駕駛電單車、應付打鬥場面的基本動作等，好讓他在連場打戲中，埋身肉搏亦似模似樣。劉俊謙近年更積極開拓台灣市場，先後拍攝 Netflix 的台劇《此時此刻》及今年上架的《誰是被害者 2》，被封新生代實力派演員，潛力無限。

（圖片來源︰lauchunhim.terrance）

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