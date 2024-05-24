日本旅遊 | 京都推人潮實時情報網站！可按天氣Check11個熱門景點每小時人流預測！伏見稻荷大社、嵐山竹林小徑等設實時影像

加入最愛專欄 收藏文章

大家有沒有計算過自己今年「返鄉下」的遊日次數？日圓貶值有沒有令你心思思想再去？暑假、紅葉旺季將至，大家想趁長假睇靚景就要買定機票！不過早前有日媒報導京都「嵐山」的旅客人潮過盛，已對當地居民造成滋擾。編輯最近也有到訪過京都，即使非旺季也人頭湧湧，簡直是水泄不通！最近京都市和京都市觀光協會製作了人潮實時情報網站「京都観光快適度マップ」，讓大家出發前可以看看當天人流，不用得個「迫」字，即睇網站使用教學！

京都人潮實時情報網站按天氣每小時預報＋設即時影像！

京都市和京都市觀光協會製作的人潮實時情報網站「京都観光快適度マップ」設有日、英及中文版，世界各地的遊客都適用！版面將京都11個熱門景點分為7個區域，當中少不免有必去的伏見稻荷大社、竹林小徑等，只要揀選自己想去的地方，就可以看到一周內，每小時的預計人潮，擁擠程度可以用5個等級來劃分，藍色為最少人，紅色則為最多人。大家想好好Plan行程的話，還可以睇埋晴天、陰天、雨天的情況下的人流狀況！

（圖片來源：Unsplash）

按下想去的地方，再揀選天氣狀況，然後看到預計人潮狀況

（圖片來源：「京都観光快適度マップ」截圖）

將版面向下拉，更可以看到該景點的即時影像！大家出發途中可以觀察到人潮變化，假如人多的話可以先移步到其他地方觀光，避過人山人海，不能自由走動的情況！

部分景點設有即時影像

（圖片來源：「京都観光快適度マップ」截圖）







《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇