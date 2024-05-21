福祿壽訓練學院 ︳阮兆祥、李思捷神還原東張西望何生新何太！扮何太抖音拍片大教人「釣金龜」？自抽《亞洲超星團》LOONG 9跳舞！即睇福祿壽訓練學院5大搞鬼爆笑演出

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TVB節目《東張西望》何生何太成為近期城中熱話，連《福祿壽訓練學院》都「抽水」，由阮兆祥及李思捷等人神還原他們受訪的畫面，認真爆笑！《福祿壽訓練學院》招募來自世界各地的參賽者一邊受訓，一邊「扮嘢」模仿經典戲劇及舞台作品。由3月末播出，節目一直找熱門話題人物模仿，即睇有邊幾個造型模仿得最似！

福祿壽訓練學院 ︳ 1. 阮兆祥、李思捷扮何生何太激神似！神還原何太抖音影片分享戀愛攻略

近期《東張西望》何生、何太與子女的錢財糾紛成為城中熱話，《福祿壽訓練學院》怎能錯過這個絕佳模仿機會？由第一次訪問片段到懷疑是何太抖音影片的畫面都足本呈現，十分搞笑！阮兆祥、李思捷擔大旗分別飾演何生「鵝伯」和何太「新鵝太」，節目組更找來原裝《東張西望》主持魏柏豪重現第一次受訪畫面，簡直所有對答都神還原，再改成盞鬼對白！網民發現懷疑是何太的抖音用戶曾分享尋找另一半攻略的影片，《福祿壽訓練學院》隨即扮演出來，更將內容改成「釣金龜」秘訣，所有造型、語調都十分相似，幾可亂真！

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

福祿壽訓練學院 ︳ 2. 扮選秀節目出身LOONG9跳舞超專業！

早前選秀節目《亞洲超星團》的練習生組團LOONG 9，每個成員也有獨特名字，很多網民對團名感到莫名奇妙，加上男團成員名單一直有變，成為很多人茶餘飯後的話題！《福祿壽訓練學院》也有「自抽」，找來9位藝人，包括阮兆祥，組成「Kowloon」！今次模仿還編好舞，服裝及髮型等也跟足LOONG 9，絕對是誠意之作！

（圖片來源：TVB USA Official Youtube）

（圖片來源：TVB USA Official Youtube）

福祿壽訓練學院 ︳ 3. 藝人周百恩扮張敬軒唱《青春常駐》揭感人故事！

節目不只帶來搞笑模仿，藝人更借此機會帶出感人故事！藝人周百恩於第6集扮張敬軒唱《青春常駐》送給照顧他多年的阿姨，更在演出前與領軍人物阮兆祥分享最近發現阿姨白髮變多，所以想送《青春常駐》一曲給阿姨祝福她，令在周百恩面前觀賞表演的阮兆祥熱淚盈眶，對著鏡頭與阿姨喊話，希望她放心被周百恩照顧，場面感動！

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

福祿壽訓練學院 ︳ 4. 致敬四大天王！還原演出服裝、扮張學友唱歌手勢最似！

不只近期熱話是《福祿壽訓練學院》的模仿題材，學員與主持們更周不時致敬演藝圈的紅人！李思捷與學員化身四大天王張學友、劉德華、黎明、郭富城，搜羅多個經典造型，有劉德華《天若有情》的牛仔外套造型、各人演唱會服飾！其中學員梁山山觀察得十分仔細，他模仿歌神學友唱《愛是永恆》簡直連手指也有戲，神態十分相似！

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

福祿壽訓練學院 ︳ 5. 惡搞多部電影！重現《古惑仔》、《毒舌大狀》經典場面！

講完歌壇、時事熱話的模仿，怎少得重演電影的經典場面？無論是接近20年前的《古惑仔》系列，抑或近期票房大收的《毒舌大狀》，以及今年的賀歲片《臨時劫案》等都是《福祿壽訓練學院》扮演的題材！當中參考《毒舌大狀》的《鴨舌大狀》套用了戲中名句「Everything is wrong」，讓觀眾瞬間拾回對電影的回憶！

扮演《臨時劫案》的《臨時截案》

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

扮演《毒舌大狀》的《鴨舌大狀》

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）

重現《古惑仔》經典場面

（圖片來源：TVB 綜藝 Youtube）







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