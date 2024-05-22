大館展覽｜中環大館新推2大免費導賞團！深入法院地窖、防空洞「禁地」+解構古蹟建築細節！睇埋6周年餐飲優惠

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大館為慶祝 6 周年，今個 5 月推出連串「ENCORE! 一同喝采」活動，最吸引的要數 2 個免費導賞團，前者帶大家探遊大館的建築遺產，後者則深入大館內不曾對外開放的法院地窖、地下防空洞，以及由牢房改建的表演後台化妝間，讓大家從另一個角度細賞大館這座古蹟之美。

大館展覽｜全新導賞團「大館一磚一瓦」！發掘古蹟背後小故事

大館前身為中區警署建築群，前中區警署、中央裁判司署、域多利監獄、監獄操場、洗衣場石階……部分建築物更早在 19 世紀英國殖民統治初期建造，悠久歷史。直至 2008，政府與香港賽馬會公佈活化中區警署建築群，16 座古蹟建築經復修、活化後重新對外開放，讓大家一窺百年前法庭、警察總部、監獄牢房的面貌，大館在 2019 年更獲頒「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」最高級別的卓越獎項。

趁住 6 周年慶祝活動，大館即推出全新的「大館一磚一瓦」導賞團，專人帶大家細賞古蹟的中式瓦頂、木桁架、西式懸浮樓梯等，了解前人如何把不同傳統文代揉合在建築元素及構件設計當中；館內的每塊石頭、木材、金屬、磚塊也細說著當年的工藝技術及文化意義，在大館慢慢走一圈，發掘這片古蹟背後的小故事。

「大館一磚一瓦」導賞團

日期︰2024 年 5 月 23 日 – 6 月 30 日（逢星期四）

時間︰2-3pm

地點︰03座大館廳

費用︰免費

詳情︰www.taikwun.hk/zh/programme/detail/architectural-legacy-guided-tour/1392

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