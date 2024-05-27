多啦A夢展覽7月登陸香港！免費、收費都有！勁多打卡位：12米巨型畫家多啦A夢 / 星光大道搶眼大雄靜香著禮服 / 36個獨特造型立體雕塑 / 度身訂造香港原創短篇動畫

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《多啦A夢》曾是無數人的童年回憶！如果早幾天有留意新聞，都可能知道尖沙咀有多啦A夢無人機匯演，吸引很多市民及Fans去觀看。而這次匯演是為了7月舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）預熱，即睇「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）詳情！

大家愛《多啦A夢》嗎？多啦A夢無人機匯演在5月25日舉行，吸引很多市民及Fans到尖沙去觀看，大家當日有沒有去呢？這次匯演是為了7月舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）預熱，真的令人十分期待！

很多人都愛看《多啦A夢》，如果你都愛的話，記得要留意「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港），這巡迴特展會在7月13日至8月11日於香港舉行，同時紀念多啦A夢作者藤子 F 不二雄老師誕生90 週年。「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）今次會分為免費及收費展區，一齊先看看免費展區。

免費展區一共有2個，包括「100%星光大道」及「100%多啦A夢」。「100%星光大道」是多啦A夢及13位香港電影工作者漫畫化《多啦A夢》，在長約100米的「藍」地毯上，以13角色會以禮服造型亮相，包括大雄、靜香、胖虎、胖妹、小夫、多啦美及出木杉，以及藤子 F 不二雄老師其他名作：《超能力魔美》的魔美、《神奇小子》的一號至三號及《奇天烈百科全書》的可羅。大家可以在「藍」地毯上跟禮服造型的多啦A夢及大雄打卡！





圖片只作參考

第二個免費展區是「100%多啦A夢」，「100%多啦A夢」設12米巨型多啦A夢充氣裝置，巨型多啦A夢戴著畫家帽，化身成漫畫家；現場會有 34個多啦A夢及10位親友100%原大雕塑，聽上去已經超吸引！

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《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展（香港）

日期：7月13日至8月4日

地點：星光大道

詳情按此

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