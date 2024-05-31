九龍城寨風景街市重現！打卡必影11米巨型飛機模型＋懷舊英式郵筒！父親節「城寨價」買$1砵仔糕、$10叉燒飯！即睇打卡熱點＋優惠詳情

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《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In）票房大收，很多人看完都不禁說很想重返九龍城寨時代，看看這個「舊香港」！逸東街市早於2016年以昔日的「九龍城寨」為設計藍本，成為特色「香港街市」。適逢最近《九龍城寨之圍城》成為城中熱話，勁收逾8千萬票房，榮登香港電影史上華語電影總票房第2位，「香港街市」將不少打卡位升級，讓大家一進街市仿如回到7、80年代，一訪「九龍城寨」！逸東街市更有限時父親節打卡賞，讓大家以「城寨價」買懷舊美食！

九龍城寨 ︳ 11米巨型飛機模型、懷舊英式郵筒帶你「穿越時空」！

跌打舖、涼茶舖等小店林立是九龍城寨特色，逸東街市內外裝潢神還原當時街景，將一個個霓虹招牌掛上，又擺設巿面上「一物難求」的英式郵筒，帶大家重返7、80年代的「九龍城寨」，成為一個新興打卡熱點！

（圖片來源：香港街市）

（圖片來源：香港街市）

（圖片來源：香港街市）

（圖片來源：香港街市）

除了這些設計值得你仔細望真外，其中最引人注目莫過於重塑昔日飛機在啟德機場升降的情景，為了令場景更逼真，場內掛有約11米長的巨型飛機模型，更是香港著名紮作工藝大師夏中建先生專誠為「香港街市」製作！有別於傳統紙紮製成品以竹、竹篾、紗紙及絹布等紮成，夏師傅今次刻意改用黃帝布、鐵線及角鐵等物料製作。飛機外觀及機身設計均參照實物，以電腦科技按比例製成，而且造型極為細緻，可以清楚看到機身上的每粒螺絲，以及機翼上的風扇與後緣襟翼等，將昔日「九龍城寨」的風貌展現得栩栩如生，連《九龍城寨之圍城》飾演「四仔」的張文傑（German）及「魚蛋妹」王尹菁也前往打卡！

（圖片來源：香港街市）

（圖片來源：香港街市）

（圖片來源：香港街市）

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