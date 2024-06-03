周末好去處 | 免費睇香港第一代華人攝影師黎阿芳相展！當年創辦著名照相館華芳影樓！從42幅經典景物照片認識19世紀後期香港！附報名參觀連結

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大家愛了解香港的香港的舊日面貌嗎？如果大家都好奇19世紀後期香港的樣子，大家可以去一去「華芳映相：香港風物篇（1870-1890年代） ─ 蕭險峰先生藏品展」，看看這個攝影展！

由攝影歷史學者、策展人黎健強再度與光影作坊合作，在6月舉辦「華芳映相：香港風物篇（1870-1890年代） ─ 蕭險峰先生藏品展」。黎阿芳是香港第一代的華人攝影師，他在1870年開辦了當時香港著名照相館「華芳」影樓，今次的展覽就是以華芳的照片為主題的攝影展覽，蕭險峰先生借出收藏品，令大家可以在展覽中看到多達四十二幅的華芳/黎芳的經典香港景物照片，認識到19世紀後期香港的城市、海港面貌及多宗影響深遠的歷史事件。

而今次的「華芳映相：香港風物篇（1870-1890年代） ─ 蕭險峰先生藏品展」是免費入場的，不過記得去之前要先報名，而在2024年6月29日(星期六)下午3時更有收藏家分享會，有興趣的朋友一定不可以錯過！

華芳映相：香港風物篇（1870-1890年代） ─ 蕭險峰先生藏品展

日期：2024年6月1日至6月30日

時間：星期二至日上午11時至下午1時、下午2時至6時；逢星期一休館（公眾假期除外）

地點：光影作坊｜九龍石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L2-02

詳情按此







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