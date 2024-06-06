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2024-06-06Text: Kennis Wong

端午節活動 | 玩足兩星期！赤柱/沙田/尖東都有端午龍舟賽！睇埋大澳非遺龍舟遊水陸祈福、無人機煙火表演、海傍夏日美食街、端午LINE FRIENDS打卡

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　　今年端午節在星期一，打工仔剛好連放三日假，大家是否已開始Holiday Mood，正在計劃去哪裏玩樂？這兩個周末有一連串的端午節活動展開，除了端午節必備龍舟比賽，還有熱鬧的美食街等等，可以由早玩到晚！即睇活動詳情！

 

端午節活動 ︳ 1. 赤柱國際龍舟錦標賽：全港大型龍舟比賽！集結逾150隊世界各地隊伍超熱鬧

 

　　假如想感受最熱血、氣氛最熾熱的龍舟比賽，一定要在端午節正日（6月10日）一大早到赤柱感受一下「赤柱國際龍舟錦標賽」的氛圍！比賽由Sun Life永明贊助，於赤柱正灘舉行，預計有超過150隊來自香港及海外的龍舟隊伍，吸引超過5,500名龍舟選手參加，讓市民可以近距離欣賞龍舟比賽的盛況！屆時會有男女子混合賽、女子盃、大學盃等不同組別的競賽，由早上8時鬥到下午5時，大家可以霸定靚位睇比賽！

 

（圖片來源：赤柱龍舟協會）

（圖片來源：赤柱龍舟協會）

（圖片來源：赤柱龍舟協會）

 

赤柱國際龍舟錦標賽

日期：6月10日

時間：上午8時至下午5時

地點：赤柱正灘

賽程表請按此

詳情請按此

 

下一頁：40年歷史沙田龍舟競賽設中、小龍比賽！

 

  • by Senior Content Editor

    Kennis Wong

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