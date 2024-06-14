周末好去處｜何文田一日遊玩樂美食推介！免費參觀中電鐘樓+退役纜車！「迷你青馬大橋」打卡位喺邊？工業風Café歎萬壽無疆瓷杯咖啡

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接近周末，又是好好放假的時候，大家今個星期六日會去哪裏玩？其實除了出外旅遊或北上，香港都有很多地方值得一去的。今次就介紹一下何文田一日遊，看看何文田有甚麼地方吃喝玩樂！

何文田一日遊│1. 中電鐘樓文化館：一級歷史建築紅釉外牆打卡+退役纜車

中電鐘樓文化館在中電鐘樓中，這座鐘樓高45米，於1940年落成。前身是中電總部的中電鐘樓是一級歷史建築，是戰前國際現代主義風格的建築物之一，大家可以見到建築保留了建築特色，紅釉外牆超好打卡。而鐘樓內部的柱式、樓梯、玻璃磚、木門、玻璃窗戶、窗花等，都具有1940年代前衞的建築特色。而中電鐘樓文化館內放置了第五代山頂纜車車卡，這架纜車1989年開始投入服務，至2021年退役，是35歲。大家當年又有沒有坐過？

中電鐘樓有中電鐘樓文化館，大家可以免費參觀，無需預約。當中有三個常設展覽，包括「電力世界」、「我家故事」及「人為 • 非遺」，可以了解到文化保育意識及減碳、可持續未來的重要。如果大家想參與導賞活動，可以在網上報名，需時約40分鐘，行程會是館中的主題展覽電力世界和大樓內的不同打卡熱點。

中電鐘樓文化館

開放時間：星期二、三、五至日上午10時至下午6時（星期一、四及公眾假期休館）

地址：九龍何文田亞皆老街147號

詳情按此

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