日本餐廳新推「價格雙軌制」吸本地客？外國遊客食同一個餐畀貴1,000日圓！某餐廳老板解釋︰屬成本問題

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最近，如果有留意新聞，可能都會看到「價格雙軌制」的字眼。對於常去日本的大家，看到「價格雙軌制」這話題當然會很想知到底是怎樣一回事，今次和大家一齊看看！

近日有日本新聞報道指，一些日本食肆在觀光地區使用「價格雙軌制」，即是不同客人消費同一物品，有機會要支付不同的價錢。那麼到底甚麼客人要付貴一點，甚麼客人可以平一點？

圖片來源：Unsplash @ Redd F

根據報道指，在豐洲市場旁的Toyosu Senkyaku Banrai商場因為部分餐廳收費貴，所以很少有本地人到場光顧。為了吸客及留住本地人，一些餐廳開始推行「價格雙軌制」，即是向遊客及當地人收取不同的費用。好像是食同一餐廳，遊客就有機會以更高的金額支付，而本地人則可以較優惠的價錢就食到。這可以賺觀光客的同時，又可以吸本土客，一舉兩得。

圖片來源：Unsplash @Erik Eastman

以澀谷餐廳Tamatebako為例，日本人只需支付5,980日圓就可以食到一份套餐，而外國遊客則要用6,980日圓才食到，足足多了1,000日圓。不過這間餐廳的老板是有解釋的，他指外國遊客因為要員工花更多的時間照顧，所以決定使用「價格雙軌制」去解決服務成本。

而這並不是第一次出現這樣的討論，在上年日圓狂貶時，有很多觀光客都到日本大肆消費，影響到當地人，所以已有專家推測日本有機會推行「價格雙軌制」！大家又怎樣看「價格雙軌制」一事呢？







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