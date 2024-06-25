SKYTRAX 2024全球最佳航空公司10強公開！新加坡航空、卡塔爾航空爭崩頭？國泰躋身五強兼登最乾淨機艙no.1

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去旅行要順利出發、享受到良好的飛行體驗，首先要選擇合適的航空公司！有「航空奧斯卡」之稱的英國航空運輸評級機構SKYTRAX日前公布2024年全球最佳百大航空公司（World’s Top 100 Airlines 2024），即睇哪間航空公司躋身十強，香港又有哪間上榜！

卡塔爾航空、新加坡航空爭崩頭！十強有一半來自亞洲？

近年問到的最佳航空公司，離不開都是卡塔爾航空、新加坡航空、阿聯酋航空等。今年全球最佳百大航空公司結果，由約350間航空公司的2,100多萬名旅客投票所得，最終仍然是由以上3間航空公司「爭崩頭」！去年新加坡航空奪冠，卡塔爾航空則屈居亞軍；不過今年結果有所逆轉，卡塔爾航空終超越新航，登榜首位置，後者則跌至第2名，而第3位就是阿聯酋航空，比去年上升1位。

（圖片來源：Qatar Airways）

今年香港的國泰航空也有進步，由去年的第8位升至第5位，躋身五強！其他為人熟悉的亞洲航空公司就有第4位的日本全日空、第6位的日本航空，以及台灣的長榮航空！一共有5間亞洲的航空公司勇闖十強！

全球十大航空公司

1. 卡塔爾航空

2. 新加坡航空

3. 阿聯酋航空

4. 日本全日空

5. 國泰航空

6. 日本航空

7. 土耳其航空

8. 長榮航空

9. 法國航空

10. 瑞士國際航空

百大航空公司排名請按此

國泰失落三強卻是這一方面之冠？

除了100強排行榜外，SKYTRAX還細分了不少項目，如最佳空服員、最佳機上娛樂及最乾淨航空公司等。雖然國泰航空失落百大航空公司的三甲位置，但在全球最乾淨航空公司及最佳經濟艙航空公司方面則奪冠！前者以機艙清潔標準和品質的評級，包括評估座位區、桌子、地毯、洗手間等。要在飛行旅程上坐得舒適，乾淨程度都是重要一環，大家下次計劃旅行時，可以考慮一下全球最乾淨的國泰航空！

（圖片來源：SKYTRAX）

國泰航空在其他項目中的表現亦不俗！於最佳空服員排名中獲得第5名、最佳機上娛樂奪得第2名；而以Check in、休息室、登機、轉機等作評分的機場排名中，國泰航空亦穩坐第3名！







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