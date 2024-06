電影劇集推薦 | 7月電影、Netflix、Disney+劇集推介！泰國大熱《全職乖孫》超催淚、謝霆鋒張學友《海關戰線》、金荷娜出軌愛上保鑣Rain

玩樂 What’s On

快踏入7月,近日真的有很多好睇的電影及劇集上映,你們又有沒有好推介呢?今次就一齊看看7月到底有甚麼值得留意的影視作品,即睇!

【7月片單|上映電影推介】1. 談判專家- Crisis Negotiators:兩大影帝劉青雲、吳鎮宇同場鬥戲

《談判專家》由劉青雲、吳鎮宇主演,由劉德華監製,導演為邱禮濤,今次兩大影帝劉青雲、吳鎮宇相隔19年再度同場鬥戲。故事改編自荷里活鬥智神作《冇數講》(The Negotiator),講述談判專家卓文偉有一日被指是殺警及貪污案主腦,為了自證請,他綁架警察並和另一談判專家謝家俊進行談判。二人鬥智鬥力,到底件案背後又有甚麼陰謀?

上映日期:已上映



預告:





【7月片單|上映電影推介】2無聲絕境外傳:首襲日 - A Quiet Place: Day One:《無聲絕境》前傳

美國末日幻想恐怖片《無聲絕境外傳:首襲日》為《無聲絕境》的前傳,故事回到外星生物入侵的最初幾天,伊芙蓮一家逃出生天和倖存者四處躲藏。在殺戮下,他們到底怎樣發現最輕微的聲音亦足以致命?一邊在戲院看戲,連觀眾都要再啟動靜音模式。

上映日期:已上映

預告:





【7月片單|上映電影推介】3. 全職乖孫 - How to Make Millions before Grandma Dies:大熱泰國親情片超催淚!為遺產去做「全職乖孫」

泰國親情劇情片《全職乖孫》改編自真人真事,一出就得到很多電影迷大讚好睇,仲有很「催淚」。故事講述出生泰國華人家庭的年輕人M,為了繼承百萬遺產,所以辭職去照顧患癌症的外婆,成為了「全職乖孫」。但在服侍外婆的同事,仲要和外婆的三名子女競爭,但在過程中M看到外婆病情日漸嚴重,漸漸體會到外婆的孤單。





上映日期:已上映

預告:





【7月片單|上映電影推介】4. 海關戰線 - Customs Frontline:謝霆鋒狀態超Fit拍動作戲

香港動作劇情片《海關戰線》由謝霆鋒、張學友、林嘉欣及劉雅瑟主演,吳鎮宇特別演出,故事講述香港海關在一次例行海上巡邏時,查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船,仲遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為了查出真相,周正禮與國際刑警被派去海外調查,最後發現軍火失竊另有內情!在劇中,謝霆鋒有超多的動作戲,所以狀態操到很Fit!

上映日期: 已上線

預告:

【7月片單|上映電影推介】5. 玩轉腦朋友2 - Inside Out 2:王菀之、蘇雅琳聲演!爆笑《玩轉腦朋友》續作

《玩轉腦朋友2》是《玩轉腦朋友》的續作,當年《玩轉腦朋友》相當紅,所以大家都可以期待一下第二季。而今次更請到王菀之、蘇雅琳、黃正宜、魏浚笙、麗英、張蔓姿、楊詩敏、蔣志光、許紹雄為當中角色聲演,一定超爆笑!故事講述韋莉已經13歲,阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎5位「腦朋友」要迎接全新「腦朋友」,大腦總部勢必翻天覆地!

上映日期: 7月11日

預告:

【7月片單|上映電影推介】6. 龍捲風 - Twister: 荷里活災難片!90年代經典災難片注入新元素

荷里活災難片《龍捲風》故事講述Kate在大學時為風暴追逐者,但當時因為遇上了一場毀滅性世紀龍捲風,同行多名好友出事,所以令到她逃不掉陰霾。而她今次被當年朋友Javi熱誠邀請,測試突破性的新追蹤系統,今次大家又會不會身陷可怕天災中?今次將90年代經典災難片注入新世代元素,讓大家身歷其境!

上映日期: 7月18日

預告:







【7月片單|上映電影推介】7. 全謊位登月 - Fly Me To The Moon:秘密進行「扮登月」後備計劃

美國電影《全謊位登月》故事發生在冷戰時期,當時美蘇太空競賽爭個你死我活。嘉莉被挖角為美國太空總署(NASA)提升公眾形象,雖然火箭發射總監戴高爾不喜歡科學商業化,但因為總統下令國家級登月任務不容有失,所以只好配合嘉莉。二人秘密進行「扮登月」後備計劃,到底最後會變成怎樣?

上映日期: 7月11日

預告:

