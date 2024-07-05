7月免費乘車！免費坐首架跨境電動旅遊巴士來往上水及文錦渡口岸，北上方便！即睇巴士班次、取籌方法及詳情

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為慶祝早前7.1回歸，中國華通有限公司推出「免費乘車月」，大家可以乘坐首架跨境電動旅遊巴士「安凱A9」，往來上水及文錦渡口岸，即睇巴士班次及取籌方法！

電動旅遊巴士「安凱A9」免費試乘日期為6月25日至7月24日，是首架跨境電動旅遊巴。不論是想避免過關時的人潮，或是一試以這款電動旅遊巴士綠色出行，都不妨趁免費乘車月試搭！

（圖片來源：中國華通有限公司Facebook）

巴士每日設有6班班次，在上水及文錦渡各開出3班，從上水廣場對出文錦渡跨境巴士總站開出班次時間為上午10時、中午12時及下午2時，而在文錦渡口岸開出的班次則是上午11時、下午1時及下午3時。

如果想一試這款電動旅遊巴，可以於每班班次開出前1小時在上水或文錦渡售票處取得免費乘車證，乘車證將以派籌形式發放，每人每程只限領取一個籌及換取一張乘車證，每班車可載49名乘客，派完即止！

（圖片來源：中國華通有限公司Facebook）







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