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2024-07-08Text: Sammy Leung

旅行注意！一文睇晒HK Express / 國泰 / 香港航空5大熱門航空公司行李限制：超重行李收費點計？手提行李有何規限？邊間可以Share行李重量？

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　　港人愛出遊，而出遊前一定要先訂機票及酒店，而訂機票時，大家又會不會留意行李重量、尺寸等限制呢？今次會有港人常搭5大航空公司行李政策，到底有甚麼行李限制？訂機票前一定要看清楚！

**以下只能作參考，大家買票前記得看清條款！

 

航空公司行李限制│1. HK Express

 

　　HK Express的票價種類一共有4種，包括輕便飛、經濟飛、隨心飛及無憂飛，4種的行李政策都有不同！

• 輕便飛：一件隨身物品(不超過 7 公斤)，隨身物品必須放入前方座位下方

• 經濟飛：一件隨身物品及一件登機行李(合計不超過 7 公斤)，隨身物品必須放入前方座位下方

• 隨心飛：一件隨身物品(不超過 7 公斤)，隨身物品必須放入前方座位下方；1 件 20 公斤寄艙行李，每件行李最大尺寸158厘米／62寸（長+寬+高）

• 無憂飛：一件隨身物品及一件登機行李(合計不超過 7 公斤)，隨身物品必須放入前方座位下方，1 件 32 公斤寄艙行李，每件行李最大尺寸158厘米／62寸（長+寬+高）

 

　　隨身物品必須放入前方坐位下方，不超過 40 (長) x 25 (寬) x 20 (高) 厘米 ；登機行李 必須能放入座位上共用置物櫃，不超過 56 (長) x 36 (寬) x 23 (高) 厘米。另外，要留意的是超出重量限制的寄艙行李將被收取每公斤$120的費用，單一行李重量不能超過32公斤。大家不可與同行旅伴分享行李限額。

 

 

HK Express

詳情按此

 

下一頁：國泰航空行李政策！

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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