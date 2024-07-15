多啦A夢掀童年回憶！回顧10部80、90年代經典日本動畫：美少女戰士、足球小將、忍者亂太郎！你最鍾意邊套？同場加映：尖沙咀柯南展3大注目位

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近日，多啦A夢展覽爆紅，又勾起不少人小時候看《多啦A夢》的回憶！大家以前看過甚麼日本動畫呢？在八、九十年代，小朋友回到家後或星期六日很多時都會看卡通片，你當時又最愛看哪一部？

童年動畫│1.多啦A夢 - Doraemon



《多啦A夢》相信是很多人的童年回憶，很多人在小時候都想有一個多啦A夢做朋友，因為多啦A夢可以在袋中找出不少古靈精怪的法寶幫助自己。而《多啦A夢》的故事主要敘述一隻來自22世紀的貓型機器人多啦A夢，它受到主人野比世修的請求，回到之前，幫助他高祖父野比大雄的故事。如果大家還記得，當初《多啦A夢》在香港被叫作《叮噹》，而角色靜香、胖虎、小夫原本使用靜宜、技安、阿福。

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童年動畫│2.龍珠 - Dragon Ball



鳥山明《龍珠》應該都有看過？《龍珠》講述世界上有七顆「龍珠」，只要集齊七龍珠就可以召喚出神龍實現願望，而孫悟空被布瑪帶出深山一起尋找七龍珠。《龍珠》的打鬥場面很多，最深刻的一招技能，應該就是「龜波氣功」！另外，《龍珠》的作者鳥山明今年病逝，令很多《龍珠》迷感到可惜。

童年動畫│3.美少女戰士 - Sailor Moon



「美少女轉身變，已變成戰士」、「你你你快跪下，看我引弓千里箭」音樂一響，就腦中就響起湯寶如， 王馨平， 周慧敏為《美少女戰士》所唱的主題曲。《美少女戰士》是日本漫畫家武內直子的作品，在全球都非常出名，故事講述女主角月野兔與她的朋友們化身美少女戰士對抗邪惡勢力，守護地球及宇宙。

童年動畫│4.蠟筆小新 - Crayon Shin-chan



紅色上衣配上黃色短褲，這造型令大家想起一套動畫呢？對，就是《蠟筆小新》！《蠟筆小新》是講述日本埼玉縣春日部市一名5歲男童野原新之助的日常生活，因為小新的童言童語及搞不清楚狀況的搞笑行為，常常鬧出不少笑話。但在動畫內容中，大家其實都學到不少道理，好像是跟朋友間的堅定友誼、和父親野原廣志和母親野原美冴的相處之道等。

童年動畫│5. 櫻桃小丸子 - Chibi Maruko-chan



超多人童年必看的《櫻桃小丸子》是以作者櫻桃子的童年（昭和49年，即1974年）生活為藍本，主要講述的和主角小丸子有關於的親情、友誼或是生活。大家在看《櫻桃小丸子》，當中又有沒有一個人物像自己的朋友、家人呢？

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