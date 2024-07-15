最美夜景城市Top 10出爐！被譽為「東方之珠」的香港竟無份？日本3城市入選！新加坡、台北上榜！這地方是亞洲第一？

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講到香港旅遊重點，由細到大都聽「美食天堂」、「東方之珠」，當中「東方之珠」這個稱號是和香港五光十色的璀璨夜景有關，所以香港的夜景是被譽為世界三大夜景之一。但近日，有機構公布了「最美夜景城市」Top 10，香港竟然榜上無名？

香港除了有「美食天堂」的美譽外，仲被稱為「東方之珠」，事關香港晚上燈火通明，從高處望下去夜景景色迷人。不過，在近日的Travelbag評選出2024「最美夜景城市排行榜Top10」 中，香港的夜景就沒有份！到底哪十個地方的夜景靚過香港呢？記得下次如果去這十個地方旅行，一定要睇夜景！

香港(圖片來源：Unsplash@Kotaro Maruyama)

Travelbag 今次的研究除了是夜景之外，仲會考慮光污染和安全水平。今次一齊看看最美夜景城市！

最美夜景城市Top 10！

第1名：杜拜

第2名：東京

第3名：馬斯喀特

第4名：新加坡

第5名：廣島

第6名：京都

第7名：紐約

第8名：悉尼

第9名：阿布扎比

第10名：台北

杜拜(圖片來源：Unsplash@ZQ Lee)

東京(圖片來源：Unsplash@Derch)

在排名中，第1名是杜拜，是今次的最美夜景城市；而第2名則是東京，是今次的亞洲第一；第3名是馬斯喀特。可以看到在Top 10中，有三個地方都是來自日本，而港人常去旅行的台北就是第10名！











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