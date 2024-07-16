深水埗配水庫 | 深水埗一日遊玩樂、美食推介！免預約參觀主教山深水埗配水庫 / 周潤發捧場馳名厚切豬潤麵 / 勁Chill簡約木系Café

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打卡必去的前深水埗配水庫將會有新開放安排，相信到時大家一定會想去打打卡，看看這個一級歷史建築。好，所以今次就來一次深水埗一日遊，深水埗其實都有值得一去的地方，即睇！

深水埗一日遊│1. 前深水埗配水庫：免預約主教山前深水埗配水庫

位於石硤尾主教山的前深水埗配水庫是戰前水務建築，在2021年被列為香港一級歷史建築。因為配水庫內的設計十分特別，地下圓拱結構、古羅馬拱門建築、多條麻石柱，所以吸引很多愛打卡的人前來拍照。而為了多一點市民可以了解這前深水埗配水庫的歷史背景、內部結構、文物保育，所以會有設預約參觀。不過，水務署在早前宣布，大家在2024年8月1日起無須預約便可進場參觀，而星期一至五（每月首個星期二為休館日）下午舉辦一節團體導賞團，而星期六及日下午則舉辦兩節個人導賞團。因為場地可容納人數上限為100人，水務署會按先到先得方式安排參觀人士入場。

前深水埗配水庫

開放時間：星期一至日（每月首個星期二為休館日）上午9時至中午12時、下午2時至5時，每日截止入場時間為上午11時半及下午4時半

地址：深水埗區石硤尾窩仔山頂

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